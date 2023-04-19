我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

輝達今年猛飆90% 漲勢最剽悍 華爾街沒人敢建議賣出

Netflix打擊共享延後 終止DVD郵寄

財經新聞組／綜合報導

串流媒體巨頭Netflix將延後其全面推出的密碼共享打擊措施；之前雖表示將在第1季末推出，但如今將在第2季才推出。

該公司在財報聲明中指出，「雖然這意味著一些預期的會員和收入成長將在第3季而不是第2季下降，但我們相信這將為會員和我們的業務帶來更好的結果。」

該公司表示，在已經推出這類措施的國際市場上看到其訂戶成長受到影響。

截至3月31日當季，Netflix獲利13.1億元，合每股2.88元，高於預期的2.86元；去年同期為16億元和每股3.53元。營收從去年同期的78.7億元增至81.6億元，低於預期的81.8億元。

Netflix打擊密碼共享一直是投資人最關心的問題，該公司去年年底表示將開始推出措施，讓一直借用其他帳戶的人創立自有帳戶。

該公司表示，目前這種家庭共享帳戶超過1億個，約占其全球用戶群的43%。Netflix表示，這影響其投資新內容的能力，廣告版套餐選項和打擊密碼共享都是為了增加獲利。

Netflix對減少密碼共享的努力感到滿意；在拉丁美洲，該公司表示在公布新規定後不少人取消訂閱，影響近期成長，但是這些密碼借用者後來啟用自有帳戶，並將現有成員加入為「額外成員」帳戶。因此，該公司獲得更多收入。

Netflix相信付費共享將確保未來收入增加，因為它將改善其服務，預計2024年將在內容上花費大約170億元，代表它不會像一些同業那樣縮減開支；Netflix指出，「競爭依然激烈，因為我們要與如此多的娛樂形式競爭。」

Netflix也就此告別它成立以來的最初業務：DVD郵寄業務；該業務是用紅色信封將光碟寄送給客戶。該公司CEO薩蘭多斯(Ted Sarandos)在財報聲明中表示，它終於結束「持續萎縮」的DVD業務。

Netflix 投資 營收

上一則

消費者開始拖欠還款 銀行：不嚴重

下一則

財報表現參差 股指收盤持平

延伸閱讀

觀察財報結果 道指收漲百點

觀察財報結果 道指收漲百點
美股本周小漲 特斯拉和Netflix可判斷美經濟能否軟著陸

美股本周小漲 特斯拉和Netflix可判斷美經濟能否軟著陸
亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議
台劇「模仿犯」 登Netflix非英語榜亞軍

台劇「模仿犯」 登Netflix非英語榜亞軍

熱門新聞

一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
市場預期，聯準會（Fed）下次在5月3日開會時，可能進一步升息1碼（0.25個百分點），但這可能成為Fed這波緊縮循環的最後一次。（路透）

不論周三CPI強或弱 5月可能是Fed最後一次升息

2023-04-11 11:41
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」