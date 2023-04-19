Netflix打擊共享延後 終止DVD郵寄

串流媒體巨頭Netflix 將延後其全面推出的密碼共享打擊措施；之前雖表示將在第1季末推出，但如今將在第2季才推出。

該公司在財報聲明中指出，「雖然這意味著一些預期的會員和收入成長將在第3季而不是第2季下降，但我們相信這將為會員和我們的業務帶來更好的結果。」

該公司表示，在已經推出這類措施的國際市場上看到其訂戶成長受到影響。

截至3月31日當季，Netflix獲利13.1億元，合每股2.88元，高於預期的2.86元；去年同期為16億元和每股3.53元。營收 從去年同期的78.7億元增至81.6億元，低於預期的81.8億元。

Netflix打擊密碼共享一直是投資 人最關心的問題，該公司去年年底表示將開始推出措施，讓一直借用其他帳戶的人創立自有帳戶。

該公司表示，目前這種家庭共享帳戶超過1億個，約占其全球用戶群的43%。Netflix表示，這影響其投資新內容的能力，廣告版套餐選項和打擊密碼共享都是為了增加獲利。

Netflix對減少密碼共享的努力感到滿意；在拉丁美洲，該公司表示在公布新規定後不少人取消訂閱，影響近期成長，但是這些密碼借用者後來啟用自有帳戶，並將現有成員加入為「額外成員」帳戶。因此，該公司獲得更多收入。

Netflix相信付費共享將確保未來收入增加，因為它將改善其服務，預計2024年將在內容上花費大約170億元，代表它不會像一些同業那樣縮減開支；Netflix指出，「競爭依然激烈，因為我們要與如此多的娛樂形式競爭。」

Netflix也就此告別它成立以來的最初業務：DVD郵寄業務；該業務是用紅色信封將光碟寄送給客戶。該公司CEO薩蘭多斯(Ted Sarandos)在財報聲明中表示，它終於結束「持續萎縮」的DVD業務。