消費者開始拖欠還款 銀行：不嚴重

消費者開始拖欠還款，但銀行主管認為情形還不嚴重。（路透）

大型銀行高管共同指出，由於經濟疲軟，消費者開始拖欠信用卡 和貸款 還款，不過拖欠率還不算高。

美國商銀、摩根大通 、富國銀行和花旗集團上季獲利都超過分析師預期，因為它們靠利率上升賺取意外之財。但也提出警告，隨著經濟衰退的臨近和客戶拖欠率的攀升，今年的成長動能將減弱。

富國銀行財務長桑托馬西莫(Mike Santomassimo)在討論其第1季業績的電話會議上表示：「我們已經看到部分消費者財務健康趨勢，從一年前開始逐漸減弱。」

富國銀行CEO沙夫(Charlie Scharf)表示，雖然拖欠和呆帳一如預期般緩慢上升，但消費者和企業整體而言仍然保持強勁。該行第1季提撥12億元用於支付潛在的不良貸款。

該行財務主管梅森(Mark Mason)表示，拖欠率如預期般上升，但仍低於該行「非常高質量」貸款組合的正常水平。

他說，到2024年初，品牌信用卡的拖欠率可能會恢復到3%至3.5%的「正常」水平，一般貸款的拖欠率可能會恢復到5%至5.5%。根據花旗對其收益的介紹，目前品牌信用卡的拖欠率為2.8%，一般貸款為4%。

美國商銀本季為信貸損失提撥9.31億元，遠高於去年同期的3000萬元，但低於第4季的11億元。該行在財報中表示，信貸淨沖銷總額達到8.07億元，較上季增加，但仍低於疫情前水平。

美國商銀財務長博爾思維克(Alastair Borthwick)表示：「無論以任何歷史標準衡量，消費者的信貸質量都處於良好狀態。就業狀況仍然良好，工資水平保持良好，我們還沒有看到該投資組合出現任何缺失。」

美國最大銀行摩根大通財務主管巴納姆(Jeremy Barnum)表示，該行一些客戶開始拖欠還款，但拖欠率仍然不高，「我們還沒看到太多有問題的跡象。」

該行第1季為信貸損失提撥的金額比去年同期增加一倍多，達到23億元，包括11億元的呆帳。