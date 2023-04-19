我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

輝達今年猛飆90% 漲勢最剽悍 華爾街沒人敢建議賣出

消費者開始拖欠還款 銀行：不嚴重

財經新聞組／綜合報導
消費者開始拖欠還款，但銀行主管認為情形還不嚴重。（路透）
消費者開始拖欠還款，但銀行主管認為情形還不嚴重。（路透）

大型銀行高管共同指出，由於經濟疲軟，消費者開始拖欠信用卡貸款還款，不過拖欠率還不算高。

美國商銀、摩根大通、富國銀行和花旗集團上季獲利都超過分析師預期，因為它們靠利率上升賺取意外之財。但也提出警告，隨著經濟衰退的臨近和客戶拖欠率的攀升，今年的成長動能將減弱。

富國銀行財務長桑托馬西莫(Mike Santomassimo)在討論其第1季業績的電話會議上表示：「我們已經看到部分消費者財務健康趨勢，從一年前開始逐漸減弱。」

富國銀行CEO沙夫(Charlie Scharf)表示，雖然拖欠和呆帳一如預期般緩慢上升，但消費者和企業整體而言仍然保持強勁。該行第1季提撥12億元用於支付潛在的不良貸款。

該行財務主管梅森(Mark Mason)表示，拖欠率如預期般上升，但仍低於該行「非常高質量」貸款組合的正常水平。

他說，到2024年初，品牌信用卡的拖欠率可能會恢復到3%至3.5%的「正常」水平，一般貸款的拖欠率可能會恢復到5%至5.5%。根據花旗對其收益的介紹，目前品牌信用卡的拖欠率為2.8%，一般貸款為4%。

美國商銀本季為信貸損失提撥9.31億元，遠高於去年同期的3000萬元，但低於第4季的11億元。該行在財報中表示，信貸淨沖銷總額達到8.07億元，較上季增加，但仍低於疫情前水平。

美國商銀財務長博爾思維克(Alastair Borthwick)表示：「無論以任何歷史標準衡量，消費者的信貸質量都處於良好狀態。就業狀況仍然良好，工資水平保持良好，我們還沒有看到該投資組合出現任何缺失。」

美國最大銀行摩根大通財務主管巴納姆(Jeremy Barnum)表示，該行一些客戶開始拖欠還款，但拖欠率仍然不高，「我們還沒看到太多有問題的跡象。」

該行第1季為信貸損失提撥的金額比去年同期增加一倍多，達到23億元，包括11億元的呆帳。

貸款 信用卡 摩根大通

上一則

螞蟻集團罰款 或從10億降至7億美元

下一則

Netflix打擊共享延後 終止DVD郵寄

延伸閱讀

財報季起跑 關注四因素

財報季起跑 關注四因素
觀察財報結果 道指收漲百點

觀察財報結果 道指收漲百點
美銀行財報佳 市場定心丸

美銀行財報佳 市場定心丸
小摩淨利息收入暴增49%

小摩淨利息收入暴增49%

熱門新聞

一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
市場預期，聯準會（Fed）下次在5月3日開會時，可能進一步升息1碼（0.25個百分點），但這可能成為Fed這波緊縮循環的最後一次。（路透）

不論周三CPI強或弱 5月可能是Fed最後一次升息

2023-04-11 11:41
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」