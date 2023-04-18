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戴爾接受FT專訪：應客戶要求減少由中國供應零組件

編譯劉忠勇／綜合外電
電腦品牌業者戴爾公司（Dell）創辦人戴爾：擁有更具韌性的供應鏈格外重要。（彭博資訊）
電腦品牌業者戴爾公司（Dell）創辦人戴爾：擁有更具韌性的供應鏈格外重要。（彭博資訊）

電腦品牌業者戴爾公司（Dell）創辦人戴爾接受英國金融時報（FT）訪問表示，由於供應鏈干擾的疑慮日增，正「專注」於從中國以外地區採購零組件。

戴爾表示，他的公司應客戶的要求而分散零件產地。美中關係緊張，加上新冠肺炎疫情，已曝露半導體生產中斷的弱點。

他說：「我們希望確保產品持續供應無虞，鑒於現處環境的本質，擁有更具韌性的供應鏈格外重要。」

不過，他不願透露戴爾目前從中國採購零組件的數量，對最近戴爾尋求在2024年停止採用中國製造的報導，也不予置評。

日經新聞今年初報導，戴爾打算到2024年停止採用中國製造的晶片，並通知供應商大幅減少其他「中國製造」的元件 

戴爾目前供應鏈仍然仰賴中國，包括印刷電路板和機殼在內多數元件都在中國製造，大部分電腦產品的組裝也在當地完成。戴爾在中國也是三大電腦供應商之一，和聯想和惠普鼎足而立。

戴爾表示，分散供應鏈已是「長久以來的優先重點」。戴爾的個人電腦和伺服器事業群在美中都有製造基地，在馬來西亞、巴西、印度、波蘭和愛爾蘭也有生產據點。

戴爾說，由於在歐洲和美國都有晶片和其他關鍵元件生產方面的投資，因此更有可能從中國以外的地方取得零件。他說：「當然，這是我們非常專注的一環，因為有些客戶要求這麼做。」

戴爾說：「世界各地的經濟正趨緩且搖擺。」但他認為，有跡象顯示，需求會在下半年再度回升，因為企業為吸引並留住人才，會做科技升級方面的投資。

供應鏈 投資 晶片

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