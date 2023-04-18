政策奏效 美掀製造業投資潮

美國國會去年通過大規模補貼措施以來，業者承諾投入美國製造業的投資 已超過2,000億美元，在總統拜登 政策推動下，美國正掀起新的產業革命。

根據英國金融時報（FT）彙整的數據，從去年8月至今，美國半導體和潔淨科技領域的投資金額，幾乎是2021年全年的兩倍，比起2019更是高達近20倍。

去年8月，美國的通膨削減法（IRA）生效，當中包含對潔淨科技3,690億美元的抵稅優惠，另一個同於8月通過的晶片法，也納入對半導體製造提供390億美元補助和製造方面240億美元的抵稅。這兩項措施的立意都在打破美國對中國大陸供應鏈的依賴。

據FT統計，2019年在這些領域投資逾10億美元的有四個案子，但2022年8月後暴增至31個。美國製造業承諾的投資以美國國內廠商為主，也有三分之一來自外國業者，其中，台灣、南韓和日本占大部分。其中台積電斥資400億美元設廠投資，創美國史上最大國外投資紀錄。

今年初以來，規劃的資本支出已超過400億美元，最近一個月來，亞洲知名企業LG、韓華和隆基綠能 均宣布相關協議，使4月14日止投資總額達到了2,040億美元。

美國能源部長格蘭霍姆日前談到近來投資時表示，「目前可以看到，美國的投資形勢發生翻天覆地的變化」。

自從去年8月完成立法以來，至少價值1億美元的建廠案已超過75個，用於生產半導體、電動車、電池和再生能源零部件。根據分析，這些投資案可創造約82,000個就業機會。隨著美國政府對抵稅優惠提供更多指引，未來幾個月可望宣布更多建案。