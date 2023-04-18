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財經簡訊

財經新聞組／整理

利息收入提振M&T Bank獲利

M&T Bank Corp第1季獲利超過華爾街預期，因Fed為抑制高通膨而迅速升息，提振該行的利息收入。截至3月31日的第1季，該行淨利收入翻了一倍達到18.3億元，而去年同期為9.07億元。總存款下降近3%至1591億元，而上季末為1635億元。本季每股獲利4.01元，高於分析師平均預期的3.99元。

蘋果庫克本周面見印度總理

知情人士透露，在主持印度蘋果直營專賣店落成典禮之際，蘋果CEO庫克將於19日會見印度總理莫迪及其副IT部長。蘋果的印度市占率雖僅有3%，但該公司一直在透過外包製造商擴大iPhone組裝並推動出口。2022年4月至今年2月印度出口價值約90億元的智慧手機，半數以上是iPhone。

嘉信理財上季存款少410億

嘉信理財表示，在2023年前3個月流失了410億元的存款，大致符合分析師的預期。在第1季結束時該公司擁有3250億元存款，較第4季下降11%，比去年同期下降30%。這家經紀巨頭還表示，第1季獲利16億元，營收51億元，高於2022年第1季，但較去年第4季下降。

貝萊德管理資產將逾15兆元

摩根史坦利分析師表示，貝萊德管理的資產在4年內將超過15兆元，預測其固定收益和現金管理將有助於推動投資經理部門的成長。分析師塞普瑞思(Michael Cyprys)表示，貝萊德的資產增幅可能會繼續擴大，將貝萊德的目標價從829元上修至861元，繼續給予該股加碼評級。

GM發表最後一款別克汽油車

通用汽車發表最後一款全新汽油動力別克汽車，該品牌產品將於2030年轉型為全電動車。2024別克Envista是該品牌的最後一款新車 ，這是一款小型跨界車，具有轎車的外觀，但行駛高度和行李廂空間與同類SUV相當。基礎車型起價2萬4495元，高階版Avenir車型起價2萬9695元。

估訂單減少 Roblox股價暴跌

在2023年3月報告顯示預期每日用戶平均訂單將同比下降後，遊戲公司Roblox股價暴跌12%。Roblox估計3月每位每日活躍用戶的平均訂單在3.73元到3.85元之間，與去年同期相比變化在下跌2%到上升1%之間。本月預估訂單量在2.47億元至2.55億元之間，同比增加23%至27%。

印度 蘋果 分析師

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長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

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市場預期，聯準會（Fed）下次在5月3日開會時，可能進一步升息1碼（0.25個百分點），但這可能成為Fed這波緊縮循環的最後一次。（路透）

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