財報季起跑 關注四因素

根據Bloomberg Intelligence分析師一致預期，史坦普500指數成分股第1季整體淨利預計將降至每股50.62元，降幅大約8%，這將是新冠疫情 初期史指暴跌31%以來，最大幅度的獲利降幅。

批評人士則表示，企業獲利預期仍然過高，隨著投資 人意識到這一點，股指將會繼續下跌。GAMA資產管理公司全球宏觀投資組合經理人迪梅洛(Rajeev De Mello)表示：「我對股市前景仍持保守態度。經濟周期的狀態存在很多不確定性。」他認為銀行體系的壓力提醒人們注意貨幣緊縮的影響。

在摩根大通和花旗等銀行開啟第1季財報季之後，市場參與者將關注4個關鍵因素。

1、銀行業壓力

幾家地區性銀行在3月倒閉及其帶來的影響將是投資人最關心的問題。基金經理人將評估企業對這些地區性銀行的曝險度，同時評估信貸環境收緊對企業獲利的影響。

2、銷售額與獲利率

在經濟放緩之際，企業被迫降價以吸引消費者消費，引發人們對企業獲利率的擔憂。特斯拉今年以來一直在全球大幅降價，這雖有助該公司第1季實現創紀錄的汽車銷量，但也引來分析師對該公司獲利能力的擔憂。

3、企業支出

投資人將密切關注企業如何決定使用現金。配息和股票回購可能會得到回報，但企業可能會謹慎選擇，尤其是在對銀行業的擔憂仍揮之不去之際。

4、成本削減

在疫情期間大舉招聘後，科技業帶動一波大規模裁員 潮，預計企業將在第1季證明這些措施有效。裁員潮還蔓延到其他行業，麥當勞、迪士尼和沃爾瑪等企業在經濟衰退風險加劇和成本上升的情況下紛紛裁員。（財經新聞組）