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觀察財報結果 道指收漲百點

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數上漲，交易員梳理了最新一批企業獲利結果，尋找有關美國企業健康狀況的線索。

史指上漲13.68點或0.33%收4151.32點。道瓊工業平均指數上漲100.71點或0.3%收3萬3987.18點。那斯達克綜合指數上漲34.26點或0.28%收1萬2157.72點。

開盤前道富銀行(State Street)和嘉信理財陸續公布財報。由於擔心可能會遭遇與矽谷銀行相似的命運，經紀商嘉信理財股價一直承壓，雖然存款下降，但由於獲利超過預期，嘉信理財上漲3.94%。State Street下跌9.24%，因獲利和營收未達到預期。

在上個月矽谷銀行倒閉引發流動性危機並震撼整個銀行業後，華爾街一直在密切關注本財報期間金融機構的健康狀況。

其他方面，史指通訊服務類股下跌1.3%，科技巨頭Alphabet、Netflix和Meta Platforms下挫。谷歌母公司下跌2.66%，因《紐約時報》報導三星正在考慮將Bing設為其預設搜索引擎。

由於銀行業巨頭富國銀行和摩根大通業績超出預期，上周企業財報開局良好。調查結果似乎顯示，這些銀行巨頭成功抵禦日益嚴重的經濟衰退擔憂。隨著企業努力應對粘性通膨和利率上升，許多投資人已為業績不佳的財報季做好準備。

矽谷銀行 指數 營收

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