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會計師青黃不接 業者向下扎根

財經新聞組／綜合報導

美國會計師事務所正面臨嚴重的人員短缺，由於漫長的工作時間、緊張的截止期限和令人生厭的刻板印象，越來越多人放棄這一行，但又重回這一行。

相反地，剛從大學畢業的學生選擇大多從事投資銀行、諮詢或數據分析等相關領域職業；即使獲得註冊會計師(CPA)執照所需的額外學分也無濟於事。

為了爭取下一代成為數字專家，支援會計和商業教學、研究和課程創新的非營利組織德勤基金會，正在嘗試一種新策略來解決人才問題：直接向下接觸青少年。

德勤、Urban Assembly和與學校合作提供線上大學課程的Outlier.org，正在紐約市啟動雙向錄取試點計畫。

從今年秋季開始，部分公立高中的三年級和四年級學生可以在匹茲堡大學修習財務會計入門課程並獲得三個大學學分，並可將這些學分轉到他們選擇的大學。

根據國家學生資訊交換所研究中心(NSCRC)的報告，雖然雙向錄取已經存在幾十年，但直到最近才開始流行起來，這是一種讓高中生取得大學學分的方式。該報告顯示以這種方式完成課程的學生數量激增。

與大學先修課程(Advanced Placement)不同，這些計畫並不局限於選修特定學分的高中生。

Outlier的CEO拉斯穆森 (Aaron Rasmussen)指出，其目標是激勵更多多元化的學生考慮從事會計業，並可能在全美各地學區複製這種模式。

他說，「能夠以令人興奮的方式向不同的受眾展示會計知識，將會有所幫助。」

另一項研究顯示，該行業缺乏多元化是未能吸引年輕人才的另一個原因。

根據最近的AICPA趨勢報告，儘管該領域的工作機會很多，但只有2%的註冊會計師是黑人，5%是西班牙裔。

根據其他報告，會計師通常是未來前景最好、薪水高達6位數的頂級職位之一。

紐約市 投資 學區

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