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景氣穩定 建商信心連升4月

財經新聞組／綜合報導
建商信心指數持續上升。（歐新社）
建商信心指數持續上升。（歐新社）

美國獨戶住宅建商信心在4月攀升，這是該指標連續第4個月上升，原因是房貸利率下降和房源庫存偏低提振了對新屋的需求。

根據最新公布的數據，全國房屋建商協會(NAHB)與富國銀行的建商信心指數上升1點至45，符合華爾街的預期。

隨著進入房市春季銷售旺季，這項統計數據仍然反映出建商普遍持謹慎態度。該指數低於50的榮枯門檻，代表在接受調查的建築商中，認為市場狀況「不佳」的建商比例高於認為市場狀況「良好」的建商。

NAHB主席、來自阿拉巴馬州Birmingham的客製化住宅建商和開發商 惠伊(Alicia Huey)表示：「即使利率升高，但由於轉售庫存不足，建商信心已經連續第4個月增加。」

另來來自realtor.com的最新數據顯示，與去年同月相比，3月市場上的房屋數量增加近60%。但庫存水平仍比疫情前幾年的普遍水平低50%以上。

NAHB首席經濟學家迪茲(Robert Dietz)表示：「目前有三分之一的房屋庫存是新建的，而歷史標準為略高於10%。」

他補充指出，「自2023年初以來，越來越多購屋族正在尋找新房，並申請銷售激勵措施，這為新屋銷售提供了支持。雖然收購、開發和建設的貸款條件嚴格，但至今為止沒有明顯證據證明區域銀行系統承受的壓力，讓建商和土地開發商的貸款環境變得更糟。」

促使房屋建商更加樂觀的另一個主要因素是最近幾周利率的適度回落。

30年期固定房貸平均利率上周為6.27%，低於3月初的接近6.75%和2022年底的近7%。

惠伊說，「建商們注意到，房貸利率進一步下降至6%以下，將反映對住房的進一步需求。話雖如此，該行業繼續受到建築材料問題的困擾，包括無法獲得電力變壓器設備。」

NAHB統計4月當前銷售狀況指標上升，對未來6個月的銷售預期上升，這是自2022年6月以來該報告的部分細項指標首次超過50。

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