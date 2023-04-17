大小摩分析師都唱空美股 估科技股漲不動了甚至跌一波

大小摩分析師都對美國科技股提出警告。（路透）

華爾街最知名的空頭之一、摩根士丹利策略師威爾森（Mike Wilson）表示，史坦普500指數 的上漲只是由少數幾檔股票推動，如果債券殖利率 上升，美股大盤指數可能再探低點。摩根大通策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）也說，美國科技股已「超買」，預料行情消退。

摩根士丹利（簡稱大摩）威爾森表示，依三個月的基礎來看，表現優於史坦普500指數大盤的股票比率目前降至歷史低點，他在報告中表示：「這是市場在警告我們遠未擺脫空頭市場的陰影。」 威爾森因正確預測到股市暴跌而在去年《機構投資 者》調查中排名第一。

威爾森說，最大的風險可能是如果通膨被證明是頑固的且債券殖利率上升，那麼科技類股將下跌。科技股為主的那斯達克100指數今年已大漲了20%，部分原因是美國一些地區性銀行突然倒閉，引發投資人從銀行股轉向成長股，同時押注通膨降溫將促使聯準會很快停止升息，但威爾森警告說，這樣的預期為時過早。

威爾森表示：「如果說有什麼因素可能澆熄大型股的漲勢，那會是因為聯準會無法像一些投資人預期般在短期內停止升息，導致殖利率上揚。」

目前市場焦點轉向企業第1季財報，威爾森表示儘管獲利預估近期已被調降，但「依然太樂觀」。他預期由於營收成長令人失望，未來幾季的獲利預期下調幅度將擴大。

另外，摩根大通（簡稱小摩）策略師克蘭諾維奇表示，今年大漲20%並推高大盤的美國科技股「愈來愈緊繃」，「顯然已經超買」而且接近歷史高點。他說，科技股不太可能受惠於債券殖利率下滑，原因是市場已經過度計入這項因素。

克蘭諾維奇說：「此外，一個顯而易見且不斷加劇的風險是聯準會沒法滿足市場對其今年下半年降息的預期。」

他表示，即使在樂觀的軟著陸情境下，股市的上漲空間也可能不到5%；而溫和的衰退則意味著會再探此前的低點，導致下跌空間超過15%。

克蘭諾維奇在2022年股市大跌期間是華爾街最大的多頭之一，但此後「多轉空」，分別於12月中旬、1月和3月調降小摩的股票配置部位。