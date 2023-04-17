我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬克宏言論惹議後 G7外長盼在對中立場上團結一致

觀察財報結果 道指收漲百點

大小摩分析師都唱空美股 估科技股漲不動了甚至跌一波

編譯葉亭均／綜合外電
大小摩分析師都對美國科技股提出警告。（路透）
大小摩分析師都對美國科技股提出警告。（路透）

華爾街最知名的空頭之一、摩根士丹利策略師威爾森（Mike Wilson）表示，史坦普500指數的上漲只是由少數幾檔股票推動，如果債券殖利率上升，美股大盤指數可能再探低點。摩根大通策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）也說，美國科技股已「超買」，預料行情消退。

摩根士丹利（簡稱大摩）威爾森表示，依三個月的基礎來看，表現優於史坦普500指數大盤的股票比率目前降至歷史低點，他在報告中表示：「這是市場在警告我們遠未擺脫空頭市場的陰影。」 威爾森因正確預測到股市暴跌而在去年《機構投資者》調查中排名第一。

威爾森說，最大的風險可能是如果通膨被證明是頑固的且債券殖利率上升，那麼科技類股將下跌。科技股為主的那斯達克100指數今年已大漲了20%，部分原因是美國一些地區性銀行突然倒閉，引發投資人從銀行股轉向成長股，同時押注通膨降溫將促使聯準會很快停止升息，但威爾森警告說，這樣的預期為時過早。

威爾森表示：「如果說有什麼因素可能澆熄大型股的漲勢，那會是因為聯準會無法像一些投資人預期般在短期內停止升息，導致殖利率上揚。」

目前市場焦點轉向企業第1季財報，威爾森表示儘管獲利預估近期已被調降，但「依然太樂觀」。他預期由於營收成長令人失望，未來幾季的獲利預期下調幅度將擴大。

另外，摩根大通（簡稱小摩）策略師克蘭諾維奇表示，今年大漲20%並推高大盤的美國科技股「愈來愈緊繃」，「顯然已經超買」而且接近歷史高點。他說，科技股不太可能受惠於債券殖利率下滑，原因是市場已經過度計入這項因素。

克蘭諾維奇說：「此外，一個顯而易見且不斷加劇的風險是聯準會沒法滿足市場對其今年下半年降息的預期。」

他表示，即使在樂觀的軟著陸情境下，股市的上漲空間也可能不到5%；而溫和的衰退則意味著會再探此前的低點，導致下跌空間超過15%。

克蘭諾維奇在2022年股市大跌期間是華爾街最大的多頭之一，但此後「多轉空」，分別於12月中旬、1月和3月調降小摩的股票配置部位。

殖利率 指數 投資

上一則

憤怒鳥成音速小子小弟 SEGA出7.7億美元買開發商Rovio

下一則

安永揮裁員大刀 在美砍3000人 這個部門最慘

延伸閱讀

財經5件事不可不知：生成式AI火拚 馬斯克參戰

財經5件事不可不知：生成式AI火拚 馬斯克參戰
美股本周小漲 特斯拉和Netflix可判斷美經濟能否軟著陸

美股本周小漲 特斯拉和Netflix可判斷美經濟能否軟著陸
大摩看空史指 恐將跌逾20%

大摩看空史指 恐將跌逾20%
信評報告：中國房地產市場 Q2續呈企穩跡象

信評報告：中國房地產市場 Q2續呈企穩跡象

熱門新聞

一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
市場預期，聯準會（Fed）下次在5月3日開會時，可能進一步升息1碼（0.25個百分點），但這可能成為Fed這波緊縮循環的最後一次。（路透）

不論周三CPI強或弱 5月可能是Fed最後一次升息

2023-04-11 11:41
美國房市愈來愈高不可攀，根據美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布的最新數據，去年美國銀行承做的每一筆貸款都虧錢，為銀行業歷來首見。（歐新社）

有史以來首見 美銀行去年承做房貸虧錢 專家指出兩原因

2023-04-11 08:53

超人氣

更多 >
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害