FT：拜登政策奏效 製造業承諾投資翻倍破2000億美元

業者承諾投入美國製造業的投資已超過2,000億美元，總統拜登政策推動下，美國正掀起新的產業革命。（歐新社）

美國國會去年通過大規模補貼措施以來，業者承諾投入美國製造業的投資 已超過2,000億美元，總統拜登 政策推動下，美國正掀起新的產業革命。

英國金融時報（FT）彙整數據指出，半導體和潔淨科技（clean tech）領域的投資金額幾乎是2021年全年的兩倍，近20倍於2019年。

據FT統計，2019年在這些領域投資逾10億美元的有四個案子，但2022年8月後出現31個。

今年初以來，規劃的資本支出已超過400億美元，最近一個月 來，亞洲知名企業LG、韓華和隆基綠能 均宣布相關協議，使4月14日止投資總額達到了2,040億美元。

美國能源部長格蘭霍姆本周談到近來投資時表示，「目前可以看到，美國的投資形勢發生翻天覆地的變化」。

去年8月生效的通膨削減法包括對潔淨科技3,690億美元的抵稅優惠。另一個於去年8月通過晶片法也納入對半導體製造390億美元的補助和製造方面240億美元的抵稅。這兩項措施立意也在打破美國對中國供應鏈的依賴。

據統計，去年8月以來，美國製造業承諾的投資以美國國內廠商為主，也有三分之一來自外國業者，其中，台灣、南韓和日本占了大部分。

自從去年8月完成立法以來，至少價值1億美元的建廠案已超過75個，用於生產半導體、電動車、電池和再生能源零部件。根據分析，這些投資案可創造約82,000個就業機會。隨著美國政府對抵稅優惠提供更多指引，未來幾個月可望宣布更多建案。