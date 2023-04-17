我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警總局長：有人利用保釋法改革 傷害城市

社區抗爭成功 紐約華埠夜店業者撤回酒牌申請 居民仍憂捲土重來

FT：拜登政策奏效 製造業承諾投資翻倍破2000億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
業者承諾投入美國製造業的投資已超過2,000億美元，總統拜登政策推動下，美國正掀起新的產業革命。（歐新社）
業者承諾投入美國製造業的投資已超過2,000億美元，總統拜登政策推動下，美國正掀起新的產業革命。（歐新社）

美國國會去年通過大規模補貼措施以來，業者承諾投入美國製造業的投資已超過2,000億美元，總統拜登政策推動下，美國正掀起新的產業革命。

英國金融時報（FT）彙整數據指出，半導體和潔淨科技（clean tech）領域的投資金額幾乎是2021年全年的兩倍，近20倍於2019年。

據FT統計，2019年在這些領域投資逾10億美元的有四個案子，但2022年8月後出現31個。

今年初以來，規劃的資本支出已超過400億美元，最近一個月 來，亞洲知名企業LG、韓華和隆基綠能均宣布相關協議，使4月14日止投資總額達到了2,040億美元。

美國能源部長格蘭霍姆本周談到近來投資時表示，「目前可以看到，美國的投資形勢發生翻天覆地的變化」。

去年8月生效的通膨削減法包括對潔淨科技3,690億美元的抵稅優惠。另一個於去年8月通過晶片法也納入對半導體製造390億美元的補助和製造方面240億美元的抵稅。這兩項措施立意也在打破美國對中國供應鏈的依賴。

據統計，去年8月以來，美國製造業承諾的投資以美國國內廠商為主，也有三分之一來自外國業者，其中，台灣、南韓和日本占了大部分。

自從去年8月完成立法以來，至少價值1億美元的建廠案已超過75個，用於生產半導體、電動車、電池和再生能源零部件。根據分析，這些投資案可創造約82,000個就業機會。隨著美國政府對抵稅優惠提供更多指引，未來幾個月可望宣布更多建案。

投資 綠能 拜登

上一則

最愛買精品的不是中國 南韓去年爆買LV香奈兒30億美元

下一則

美國減稅吸引歐洲綠能產業 歐盟恐落後苦追

延伸閱讀

拜登政策擋不住 5月偷渡人數恐還會再增

拜登政策擋不住 5月偷渡人數恐還會再增
「武器交付太慢」眾院外委會主席轟拜登政府：等於邀請中侵台

「武器交付太慢」眾院外委會主席轟拜登政府：等於邀請中侵台
「武器交付慢」眾院外委會主席轟拜登政府：等於邀請中侵台

「武器交付慢」眾院外委會主席轟拜登政府：等於邀請中侵台
中國擴大戰時徵兵範圍 「大學生」為重點對象

中國擴大戰時徵兵範圍 「大學生」為重點對象

熱門新聞

一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
如今玩一趟迪士尼樂園需要事先做很多功課。（路透資料照片）

迪士尼曾是快樂天堂 如今須先「做功課」複雜折騰人

2023-04-10 02:20
市場預期，聯準會（Fed）下次在5月3日開會時，可能進一步升息1碼（0.25個百分點），但這可能成為Fed這波緊縮循環的最後一次。（路透）

不論周三CPI強或弱 5月可能是Fed最後一次升息

2023-04-11 11:41
美國房市愈來愈高不可攀，根據美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布的最新數據，去年美國銀行承做的每一筆貸款都虧錢，為銀行業歷來首見。（歐新社）

有史以來首見 美銀行去年承做房貸虧錢 專家指出兩原因

2023-04-11 08:53

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」