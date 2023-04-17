遠距實體混合上班成趨勢 雇主傷透腦筋

疫情帶動在家上班風潮，幾乎改寫長久以來天天進辦公室報到的傳統。（路透資料照片）

新冠疫情 大致平息，但疫情帶動在家上班，其影響仍揮之不去，如今全美盛行遠距與實體上班混合模式，幾乎改寫長久以來天天進辦公室報到的傳統；新趨勢下，雇主須費神拿捏，在兩種型態之間力求平衡。

隨著經濟成長趨緩，雇主在人力市場中重新抬頭，與求職者談判時握有更多籌碼，除了薪資，允許員工一星期多少天在家工作成了另一個談判重點。

美國勞工 統計局(Bureau of Labor Statistics)最近調查顯示，全美私營企業僅27.5%報稱去年8月1日至9月30日讓員工全程或部份時間遠距工作，換句話說，高達72.5%並未讓員工遠距上班，高於2021年7到 9月時的60%。

這樣的調查結果與先前若干研究不一致，令許多專門研究居家工作的研究人員和觀察家震驚。

私營企業雇用了全美絕大多數員工，而根據皮尤研究中心(Pew Research Center)，61%員工無法遠距工作。值得注意的是，勞工統計局並未計算聯邦、州、地方政府以及非營利機構、自營者的遠距工作人數。

此外，勞工統計局的調查根據是公司正式遠距辦公政策，而不是有些員工有時候在家回覆電郵等偶爾的非正式遠距工作。統計局發言人進一步說明，調查時刻意不將下班後查看電郵這類非正式工作活動納入「在家工作」，可能被歸類為「很少或從不」(在家工作)項下。

混合型態 占逾4成

史丹佛大學(Stanford University)經濟學家布魯姆(Nicholas Bloom)發現，很難從勞工統計局72.5%非遠距工作比例做出更多推論，因為接受調查的人可能被第一個提問誤導了，提問內容是：「是否有任何在這個地點的員工或多或少遠距工作？」他認為，「或多或少」包括在家回覆工作電郵或處理工作電話。

姑且不論措辭問題，許多人對勞工統計局調查結果困惑與驚訝顯示，迄今沒有標準或簡易方法可衡量疫情後遠距工作的全貌。

其他針對公私營等所有雇主的調查及研究發現，疫情後遠距工作仍堪稱普遍。

例如，皮尤研究中心今年2月針對全美全職成人工作者進行調查，顯示工作型態可在家完成的人當中，41%目前採混合型態，高於去年1月的35%。而在非自營的混合工作者中，63%表示雇主要求他們定期進辦公室，另59%表示一周通常在家工作至少3天。

這表示，迪士尼(Disney)、亞馬遜(Amazon)、蘋果( Apple)及若干華爾街銀行在內的大企業想方設法要求員工一星期進辦公室上班至少3天似乎未能奏效。

此外，全美辦公大樓安檢刷卡系統供應商Kastle Systems表示，3月底全美多數大都會 辦公室每周平均使用率為疫情前的49%，較疫情尖峰時高多了，但要重返2020年2月疫情爆發前的歷史最高紀錄仍有很長一段路要走。

布魯姆參與的「工作分配與態度」(Survey of Working Arrangements and Attitudes , SWAA)月度調查最新結果顯示，2023年截至目前為止，付薪日在家工作的比例是每周1.4天或28%，調查對象是全美前一年收入至少1萬美元的20至 64歲成人，這些受訪者說，員工計劃讓他們每周遠距工作2.2天，高於2020年 8月間的1.6天，但低於2022年 6月創下的最高紀錄2.4天。

SWAA調查並發現，都會區及科技資訊業、金融保險業、專業及企業服務領域在家工作最普遍，與勞工統計局結果相近。

全部遠距 逐漸減少

遠距工作專家斷言，基於員工參與度與留才比率更好等諸多考量，美國將永遠採行混合工作模式，相關細節還有待進一步摸索。

遠距工作平台FlexJobs執行長薩滕(Sara Sutton)表示，各公司還在試著摸索具體執行細節，但無論如何都會採取混合模式。

針對在家工作的頻率，布魯姆認為大概會是一星期的四分之一，他曾經和數百個機構談論「在家工作」模式，如今顯然已成疫情後的常態。

完全在家遠距工作的模式還會持續，但很可能不會像最近這麼普遍。根據皮尤研究中心的調查，可遠距工作的人僅35%完全在家工作，低於2020 年10月間的55%，但仍較疫情前的7%高。