我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反曼哈頓華埠開夜店 1周內千人連署

滅鼠沙皇：曼哈頓華埠、下東城重點整治目標

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

編譯湯淑君／綜合外電
一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）
一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

近來唱衰美元前景的警告聲不絕於耳，例如暢銷書《富爸爸、窮爸爸》作者羅伯特·清崎就預言美元即將變成「廁紙」，知名黃金多頭希夫（Peter Schiff）建議「現在就拋售美元」。美元真的岌岌可危嗎？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄表示，一些美元末日說法出自於威瑪主義分子（Weimarists），亦即總是預言惡性通膨（hyperinflation）大難將臨頭的人士。例如，希夫2009年就堅稱，歐巴馬政府的政策將導致通膨一發不可收拾，但事實證明並非如此。

現在，這派人士提出新論點。許多國家對於「美元被當作制裁俄羅斯侵略烏克蘭的武器」感到震驚或不滿，已採取行動（至少是象徵性的）削弱美元在全球經濟扮演的角色。例如，中國就要求石油生產商接受以人民幣支付，取代美元。

其他一些思緒較清楚的評論員，像是CNN主持人札卡里亞（Fareed Zakaria），也警告美元作為世界準備貨幣的地位變得岌岌不保。許多人以為，若是喪失準備貨幣地位，美國將陷入一場經濟災難。針對這兩大疑問，克魯曼分析如下：

問題一：美元假如失去準備貨幣地位會是大災難？

世界大多數貨幣並未在本國以外的地區廣泛使用，在國內仍很好用，繼續勝任貨幣的三種傳統功能：交易媒介、儲存價值、記帳單位。

例如，加幣、澳幣、紐幣和瑞典克朗，都不曾是準備貨幣。日本官員曾發願想把日圓轉化為全球貨幣，但並未成功。然而，澳洲、瑞典和日本人還是繼續用自己的貨幣在國內做生意，也沒見到惡性通膨的影子。

又如英鎊，古早時曾是支配地位堪比今日美元的國際貨幣，19世紀小說《環遊世界八十天》主角佛格就帶著裝滿英鎊鈔票的旅行袋，踏上冒險之旅，因為他明白各地都接受英鎊。

但英鎊的國際地位在第二次世界大戰後就江河日下，到1970年幾乎已蕩然無存。不過，英國的經濟依然靠英鎊運作，即使英鎊作為國際貨幣的時代已落幕，倫敦作為全球金融中心的地位甚至更加鞏固。

問題是，假如美元國際地位走下坡，過渡期會是什麼狀況？外國人或許持有超過1兆美元的美國貨幣，以100美元大鈔為主。假如外國持有人全都設法把手上持有的美鈔變現，會發生何事？

克魯曼給的答案是：聯準會（Fed）會償付他們，收回在市面上流通的美元，這麼做並不費勁，因為Fed持有5兆美元的美國公債和2.5兆美元的抵押擔保證券（MBS），大可局部賣掉一些來支應。若以為美元只靠外國人大量持有支撐，算術恐怕沒好好做。

總之，就算美元萬一喪失特有的國際地位，也沒理由惶恐。

問題二：美元的全球準備貨幣地位果真岌岌可危？

話說回來，美元真的會失去準備貨幣地位嗎？現在還看不出那種情況會發生。

的確，中國崛起後，世界如今有兩大超級經濟強國。（如果歐元區不像現在那麼四分五裂，本可能三強鼎立。）所以，所謂人民幣可能對美元構成挑戰的說法，乍看下似乎言之成理。

然而，克魯曼指出，美元擁有難以匹敵的三大優勢。

1.在位優勢

人人都對使用美元習以為常，除非發生異常情況，否則難以讓人人改用其他貨幣。

2.開放的市場

美國的金融市場自由開放，不像中國那樣對資本進出實施管制。

3.法治

除非你是意圖犯下戰爭罪行的獨裁者，否則無須擔心資產會遭美國政府沒收；對照下，在中國，若你出言不遜犯了獨裁強人的忌諱，或許你有資產被剝奪之虞。

結論是：美元的地位看來相當安全穩固。但有一大威脅得注意：倘若共和黨掌控的眾議院拒絕提高舉債上限，導致美國主權債務違約，想必不會有好事發生。一個政治人物集體瘋狂之國發行的貨幣，值得誰信賴？

但若走到那種地步，美元準備貨幣地位受到威脅，比起美國面臨的其他諸多問題，可能算是最不嚴重的。

諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）
諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

貨幣 克魯曼 瑞典

上一則

美股本周小漲 特斯拉和Netflix可判斷美經濟能否軟著陸

延伸閱讀

就業勁增為何通膨漸緩？克魯曼：移民救了美國經濟

就業勁增為何通膨漸緩？克魯曼：移民救了美國經濟
克魯曼：豪奢超級遊艇 見證貧富不均史上之最

克魯曼：豪奢超級遊艇 見證貧富不均史上之最
普亭軍事、能源攻擊皆失敗 克魯曼：給世人三個教訓

普亭軍事、能源攻擊皆失敗 克魯曼：給世人三個教訓
克魯曼籲Fed：應暫停升息

克魯曼籲Fed：應暫停升息

熱門新聞

小企業難過 破產數更甚疫前

2023-04-08 02:15
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

2023-04-07 18:18
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）

信貸緊縮已展開 經濟衰退恐加速

2023-04-08 02:15

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
該花就得花…有這5個跡象 你家冰箱該換了

該花就得花…有這5個跡象 你家冰箱該換了