美股本周小漲 特斯拉和Netflix可判斷美經濟能否軟著陸

投資人評估貨幣緊縮和銀行業危機究竟對經濟造成多大影響之餘，特斯拉（Tesla）和Netflix在內的非必要消費類企業下周公布的業績和展望，將更值得關注。（路透）

美國股市周五小跌，儘管率先公布季報的三大銀行同創佳績，但投資 人更在意聯準會（Fed）今年可能至少還會升息 一次，且金融業高層警告，他們因最近金融業的壓力而看淡美國經濟的前景。投資人評估貨幣緊縮和銀行業危機究竟對經濟造成多大影響之餘，特斯拉（Tesla）和Netflix在內的非必要消費類企業下周公布的業績和展望，將更值得關注。

道瓊工業指數 周五下跌143.22點，那斯達克綜合指數和史坦普500指數各跌0.4%和0.2%。不過，史坦普雖受到微軟和蘋果在內科技股打壓，一周仍漲了0.8%，道指上漲1.2%，那斯達克也勉力收漲0.3%。

台積電ADR周五漲0.2%，一周仍跌3.4%，費城半導體指數一周變動不大。

經濟面臨阻力之際，大銀行強勁的業績指明，美國金融體系在因應持續升息的壓力之下，資金顯有湧向大銀行之勢。摩根大通周五大漲7.6%，花旗集團大漲4.8%。

但摩根大通執行長戴蒙警告，矽谷銀行（SVB）和Signature銀行上個月倒閉，可能影響銀行放款，進而緊縮企業投資、交易、聘雇所需的資本。Fed理事沃勒則表示，通膨居高不下，Fed 需要繼續升息以減緩放款的速度。

金融市場受到沃勒主張升息的影響，對利率敏感的美國2年期公債殖利率漲至一周來最高的4.1%。市場如今反映Fed下個月升息的機率超過80%。

德意志銀行分析師表示，最新數據呈現互相矛盾的景象：「一方面，許多領先指標指向美國即將進入衰退…但若看失業率處於數十年的谷底、通膨正在走緩、Fed即將暫停升息，相反的觀點也言之成理。」

未來幾周陸續公布的非必要消費公司財報和業績展望，將有助於了解，通膨居高不下和Fed一年來急進升息之下，美國經濟究竟表現如何。

Natixis Investment Solutions 投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）說：「目前處於經濟硬著陸和軟著陸兩種論述之間的拉鋸，如果看到消費者有一些強勢表現，將可支持不會出現最壞情境的論述。」

下周公布財報的非必要消費類公司主要為周三盤後公布的特斯拉和Netflix。亞馬遜則將於4月27日公布財報。

據路孚特（Refinitiv）統計，分析師預估史坦普500指數非必要消費類股第1季會成長36.5％，在各大類股中名列第一。相形之下，史坦普500指數成份股整體獲利會出現5.2%的負成長。Harris Financial Group 管理合夥人柯克斯（Jamie Cox）說，分析師認為就業市場依然強勁，有助於支撐消費支出。「消費者仍在旅遊並購買高檔商品，民眾還在享受人生。」