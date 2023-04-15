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財經簡訊

財經新聞組／整理

IEA：OPEC+減產破壞成長

國際能源署(IEA)警告，OPEC+產油國集團意外削減石油產量，可能會加劇預計中的供應短缺，並可能破壞經濟復甦。IEA在其最新的每月石油市場報告中表示，在經濟不確定性加劇之際，OPEC+產油國自稱的「預防措施」可能反而會給消費者帶來壞消息。

波音部分737 MAX暫停交機

波音公司因供應商Spirit AeroSystems出現新的質量問題，宣布暫停部分737 MAX交機。最新的質量問題與Spirit提供的後機身配件有關，據了解問題可以追溯到2019年。波音警告，可能會影響「大量」尚未交機的737 MAX客機，包括生產和儲存中的飛機，並可能導致短期內737 MAX交機量減少。

亞特蘭大Fed：升息只剩一次

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，再升息25個基點就可以讓Fed結束其緊縮周期，並對通膨穩步回到2%的目標充滿信心。他表示，最近的通膨數據、包括本周消費者物價上漲放緩和生產者物價通膨下降，「再次與我們的行動一致」，「在朝著2%目標前進時獲得很大的鼓勵」。

過去8周5380億元流向現金

美國商銀統計，在矽谷銀行倒閉後，投資人從銀行存款中提取資金，過去8周內將5380億元資金投向現金基金。美商銀引用EPFR數據指出，截至12日當周，投資人向貨幣市場基金投入516億元，有23億元流入債券，為連續第3周流入。39億元流入股市，5億元流入黃金基金。

巨資湧入 貝萊德獲利勝預期

貝萊德上季獲利超出分析師預期，因為投資人繼續向其各種基金注入資金，緩解了波及金融市場的全球銀行業崩潰對其手續費收入的衝擊。第1季淨流入資金達1100億元，而去年同期為860億元。貝萊德在第1季結束時管理資產為9.1兆元，低於去年同期的9.57兆元，高於第4季的8.59兆元。

聯合健康財報佳 上修財測

聯合健康(UnitedHealth)第1季財報超過預期，並首次上修2023年財測，部分原因是其Optum護理部門的快速成長。它現在預計今年調整後每股獲利將在24.5至25元之間。該公司去年底首次提出的每股獲利預測為24.4至24.9元。第1季調整後每股獲利6.26元，營收919.3億元。

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