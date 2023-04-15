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道指跌142點 但連4周走升

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數收跌，但本周收漲，因為投資人評估了疲軟的零售銷售報告，削弱了人們對企業獲利優於預期的熱情。

道指收跌143.22點或0.42%至3萬3886.47點。史坦普500指數下跌8.58點或0.21%至4137.64點。那斯達克綜合指數下跌42.81點或0.35%至1萬2123.47點。

然而道指連續第4周上漲，漲幅達1.2%。與此同時，史指和那指在5周內第4周上漲。史指本周上漲0.79%，而那指上漲0.29%。

3月零售銷售數據顯示，消費者支出降幅是預期的2倍。上個月零售額下降1%，超過《道瓊》調查的經濟學家預期的0.5%，部分原因是消費者支付的燃料費用減少。

令人失望的零售銷售數據抵消了企業獲利強勁帶來的興奮情緒。摩根大通創紀錄的營收超出分析師預期，股價上漲7.55%。富國銀行在獲利成長後一度上漲2.1%，收盤持平。這是自矽谷銀行和Signature Bank上個月倒閉以來的首份銀行財報。

在其他個股方面，道指權重最大的UnitedHealth被Mizuho描述為「適度超標並調升財測」，並且表示將增加Novo Nordisk和Eli Lilly的新型糖尿病和減肥藥物的支出後，股價下跌2.74%。

與此同時，在警告其部分737 Max飛機交機延後之後，波音下跌5.56%。

指數 股價 道瓊

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