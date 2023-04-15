高通膨+高利率 3月零售額跌1%

美國人在3月連續第二個月削減在零售商店和餐館的支出，代表消費者在1月支出激增後變得更加謹慎。

商務部表示，3月零售額較2月下降1%，降幅大於上月的0.2%。汽車、電子產品以及家庭和園藝商店的銷售額減少是推動下降的主因。該數據未針對通貨膨脹 進行調整，通貨膨脹率上個月僅略微上升。

銷售額的下降更加落實最近的證據，也就是隨著消費者努力應對更高的利率和長達一年的高通膨衝擊，經濟正在降溫。企業發布的職位空缺數越來越少，招聘已經放緩，但裁員人數卻在增加。

此外，經濟學家正在密切關注銀行是否會在上個月兩家大型銀行倒閉後縮減貸款 。許多規模較小的銀行的存款正在大量流向規模較大的競爭對手，這可能會迫使它們減少向消費者和企業提供的貸款，這將會進一步削弱經濟成長。

3月加油站銷售額下降3%，下降的主要原因是油價下降。網路商店的銷售額強勁成長1.9%，餐廳和酒吧的銷售額小幅上漲0.1%。

Fed本周公布的3月21日至22日會議紀錄顯示，Fed經濟學家目前預測今年稍後將出現「溫和衰退」，這絕大部分原因是因為貸款減少的可能性拖累了經濟成長。

雖然如此，隨著企業增加工作崗位和工資以史上最快速度上漲，未來幾個月消費者可能會反彈。美國銀行經濟學家推算指出，3月較小的退稅 額可能會抑制上個月的支出。

美國商銀在分析其客戶的信用卡支出時發現，3月下旬許多領域的支出都出現反彈，包括機票、娛樂、外食和雜貨。