小摩淨利息收入暴增49%

利率推升小摩淨利息收入激增近50%。（路透）

全美資產最大銀行摩根大通 第1季營收 創新高，超出分析師 預期，因為利率上升導致淨利息收入較一年前飆升近50%。

該行今年前3個月獲利成長52%達126.2億元，合每股4.1元；該數字包括8.68億元的證券損失。排除這些損失後，每股獲利增加22分，調整後每股獲利4.32元，高於Refinitiv估計的3.41元。

由於Fed幾十年來最激進的升息行動，淨利息收入成長49%至208億元，推動全公司營收成長25%至393.4億元，高於估計的361.9億元。

CEO戴蒙在財報聲明中表示：「美國經濟繼續保持總體健康：消費者仍在支出，資產負債表強勁，企業狀況良好。」「然而，我們過去一年一直關注的烏雲仍在地平線上，銀行業的動盪加劇了這些風險。」

他並補充說，隨著銀行在經濟復甦之前變得更加保守，該行業可能會因衰退在即而控制放貸。

在Silicon Valley Bank和Signature Bank經歷致命的銀行擠兌後，分析師曾預計摩根大通將受惠於大量存款湧入。

摩根大通財務長巴納姆(Jeremy Barnum)表示，事實上，摩根大通在其商業銀行部門的確看到「大量新開戶活動」和存款流入。但存款總額較上年同期下降7%至2.38兆元，略優於接受StreetAccount調查分析師估計的2.31兆元。不過由於最近資金流入，存款較上季增加2%。

過去一年，隨著利率上升，商業客戶一直在提取存款，而零售客戶的行動卻慢得多。現在，似乎普通客戶也開始尋求更高的收益；該行龐大的零售銀行部門存款在第1季下降了4%。

銀行也開始根據今年稍後經濟放緩的預期，提撥更多貸款損失準備金。摩根大通上季信貸成本為23億元，大致與StreetAccount的估計一致，因為它新增了11億元的淨準備金，並記錄了11億元的淨貸款沖銷。

摩根大通的固定收益交易業務也超出預期，營收57億元，比預期高出約4億元。股票交易收入27億元，低於28.6億元的預期。

由於IPO市場仍大部分關閉，投資銀行業務仍然疲軟，營收下降24%至16億元，略低於16.7億元的預期。