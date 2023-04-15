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美銀行財報佳 市場定心丸

編譯湯淑君／綜合報導
美國大銀行財報亮眼，驅散銀行業動盪擴大的疑慮。(路透)
美國大銀行財報亮眼，驅散銀行業動盪擴大的疑慮。(路透)

美國財報季一開鑼就捷報頻傳，第1季摩根大通獲利躍增52%，營收創新高，富國銀行及花旗集團獲利也優於預期，反映利息淨收益隨聯準會（Fed）升息而擴增，抵銷投銀部門收入下滑綽綽有餘。大銀行財報亮眼，驅散銀行業動盪擴大的疑慮。

摩根大通14日早盤股價躍漲7%，花旗漲4%，富國銀漲1%。上季表現紮實，凸顯大銀行業務多元化且資產雄厚，足以抵禦危機來襲，一部分歸因於2008年金融海嘯後監管當局要求提高資本適足率。

全美最大放款機構摩根大通首季淨利126.2億美元，或每股盈餘4.1美元，優於去年同季的82.8億美元或每股盈餘2.63美元，也超越FactSet訪調分析師預估的每股盈餘3.41美元。營收成長25%至383.5億美元，高於分析師預估的361.3億美元。

摩根大通存款水位截至3月底達2.38兆美元，較去年12月大增370億美元。上月矽谷銀行（SVB）與Signature Bank不堪擠兌倒閉，促使民眾把存款從小銀行領出、轉存大銀行。

執行長戴蒙表示，美國消費者與經濟仍穩健，但警告銀行危機可能促使放款機構轉趨保守，可能影響消費者支出。他說：「過去一年來，我們密切關注的風暴烏雲仍然可見，銀行業動盪加劇了這些風險。」

摩根大通消費者與社區銀行部門營收激增80%，達到52億美元。利息淨收益（NII）勁增49%至208億美元。不過，投資銀行部門營收滑落24%，受併購交易和股票銷售市況淡靜拖累。股票交易營收下滑12%，固定收益交易營收表現平平。

同日花旗集團公布上季獲利46億美元，或每股2.19美元，營收214億美元。對照下，FactSet訪調分析師估計盈餘34億美元或每股1.64美元、營收201億美元。

全美第四大放款機構富國銀也說，不計一次性項目，第1季獲利49.9億美元，或每股盈餘1.23美元，高於一年前的37.9億美元或每股91美分，也優於分析師預估的1.13美元。利息淨收益激增45%，達到133.4億美元。總營收成長17%至207.3億美元。

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