美債限焦慮使最短期國庫券搶手 共和黨或延後債限之爭

眾議院共和黨議員考慮將債限之爭推遲到2024年5月。圖為眾院議長麥卡錫。（美聯社）

為避免美國債務上限迫近帶來的風險，投資 人本周搶購最短期美國國庫券。在此同時，知情人士透露，眾議院共和黨 議員正考慮要將債限之爭推遲一年到2024年5月。

市場流動性氾濫，而華府能否及時達成債務上限協議仍有疑慮，美債市場目前以4周期國庫券的吸引力最大。這從最近一次招標結果獲得證實，因認購需求旺盛，中標殖利率 創下今年歷次招標中的最低紀錄。

規模600億美元4周期國庫券的中標殖利率為4.03%，創12月29日以來最低，比前一周的殖利率低41個基點。通常包括各國央行在內的間接投標人獲配72.3%，是歷史上次高，僅低於12月15日招標的73.4%。規模500億美元8周期國庫券的中標殖利率4.70%，間接投標人獲配44.8%，為3月9日以來最低。

6月中旬前到期的國庫券一直走高，因為如果美國國會未能就提高債限達成協議，公債有違約風險。與此同時，創紀錄數量的現金繼續湧入貨幣市場基金，儘管供應萎縮，但投資人仍爭先恐後地尋找投資場所。這種供需失衡的情況預計會持續到債限被提高或暫停。

另外，根據要求匿名的兩位消息人士，共和黨籍國會議員準備下周公布計畫，呼籲眾院在5月下旬投票，債務上限暫停直至2024年5月左右。

兩黨政策中心專家Bill Hoagland說，財政部一直用來避免債務違約的非常規會計措施，可能將最後期限推遲到2024年11月大選之後。不過，共和黨的計畫將使債限之爭成為總統大選競選活動的一部分。

眾議院議長麥卡錫周一將在紐約證券交易所發表講話。知情人士透露，他會提到兩黨的債限爭論。共和黨正在準備的議案中會是該黨對於削減支出和法規調整的願望清單，幾無機會實施，但可能成為另行談判未來預算的基礎，結束在今夏造成違約風險的債限僵局。

美國總統拜登一直呼籲無條件提高31.4兆美元的美國債務上限，但表示願意與麥卡錫討論預算協議。