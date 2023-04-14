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美3月零售銷售意外月減1% 預料不至影響Fed升息決策

編譯陳苓／綜合外電
美國商務部14日公布，3月零售銷售月減1.0%，遠超過市場預期的衰減0.3%，是2022年11月以來最大降幅。 （路透）
美國商務部14日公布，3月零售銷售月減1.0%，遠超過市場預期的衰減0.3%，是2022年11月以來最大降幅。 （路透）

美國銀行業風暴和利率上揚，導致當地消費者減少開支，3月零售銷售跌幅超出市場預期，這可能不利第2季國內生產毛額（GDP），但應不至於影響聯準會（Fed）下月的決策，市場認定Fed下月依然還是會升息1碼。

美股道瓊和史坦普500期指在平盤附近狹幅波動，那斯達克期指則跌約0.6%，相對疲軟。

美國商務部14日公布，3月零售銷售月減1.0%，遠超過經濟學家預期的月減0.3%，也是2022年11月以來最大降幅。和去年同期相比，3月零售銷售上揚2.9%。

2月的數據同時也獲修正，零售銷售降幅從原先公布的0.4%調整成0.2%。

巴隆周刊（Barron's）報導，美國銀行經濟學家貝夫指出，1月消費開支急漲後，接下來連續兩個月走低，第2季GDP有出現負成長的重大風險。

隨著衰退憂慮再次升溫，消費者情況好壞對美國整體經濟益發關鍵，零售銷售是評估購物者的信心和財務狀況的重要指標。Navellier投資長奈維利寫道：「諷刺的是，據美國供應管理協會（ISM）過去五個月的調查，製造業陷入衰退，美國經濟成長的唯一辦法是消費者繼續花錢，讓零售銷售維持強健。」

先前幾個月，美國消費者展現韌性，使當地經濟得以避開衰退。但是此一支持力道將受到考驗。美國銀行的數據顯示，3月家庭信用卡支出較前月「驟降」1.5%。一些分析師認為，這表明有更多證據指向民眾開始控制花費。

華爾街日報指出，Forrester Research資深預測分析師米格蘭說：「成長開始放緩，衰退之說不絕於耳，也許會讓消費者想在2023年多存點錢」。民眾消費縮手的時間點，正值聯準會（Fed）官員預測，受銀行業壓力影響，今年稍晚經濟可能會陷衰退。

聯準會 分析師 華爾街

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