國際旅遊市場今夏繼續報復成長 機票比去年貴3成

紐約甘迺迪國際機場的旅客大排長龍辦理報到。（路透）

如果說去年夏季是新冠解封後美國人報復性旅遊的全盛時期，今年夏季美國的國際旅遊市場不只將複製去年的榮景，機票還將更貴。

美國汽車協會（AAA）最新的調查報告顯示，由美國出發的國際旅遊預訂量去年來已成長超過200%，國際機票價格也跳漲超過30%，美國旅客預訂海外飯店同期也比增加三倍。

英國倫敦是美國旅客最愛的歐洲旅行目的地，旅遊預訂量去年來暴增近350%。接下來的熱門地點依序是：義大利 羅馬、法國巴黎、愛爾蘭都柏林、西班牙巴塞隆納。也有愈來愈多美國人到鄰近的加拿大旅行。

需求激增也正推升美國出發的國際機票價格。AAA旅遊資深副總裁Paula Twidale說，「旅客想要彌補失去的時光，願意花更多錢看看這個世界。」

新冠疫情期間受到重創的郵輪 旅行，需求也在增加。由美國以外國際港口出發的郵輪，較去年增加30%，最受美國旅客歡迎的郵輪航程是北歐、加勒比海和地中海。

美國各航空公司喜迎國際旅遊熱絡。美國首家發布上季財報的主要航空公司達美航空（Delta Air），13日便對本季展望非常樂觀，預期今夏國際旅遊的預訂將創下紀錄。達美航空預期本季經調整後的每股盈餘將介於2~2.25美元，營收 將比去年同期成長15%~17%。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）說，對今年的財測有信心，也就是今年全年營收可比去年成長15%～20%，每股盈餘估為5美元～6美元，自由現金流超過20億美元。

聯合航空（United Airlines）將在19日公布上季財報，之前已透露3月國際訂位年增15%，因此，今年夏季航班預定增加25%，飛航114座國際城市。美國航空（American Airlines）已調高財測，預定27日發表財報。