郭明錤：蘋果5G晶片最快2025量產 超透鏡技術漸進採用

分析師預估蘋果自研5G基頻晶片最快也要2025年才量產。（路透）

供應鏈分析師郭明錤周四推文，更新有關iPhone SE 4的預測，並表示蘋果 自研5G晶片 的量產最快也要等到2025年。另外也分享關於蘋果採用超透鏡（Metalens）技術的報導，指最終可能2026或2027年間用在「蘋果眼鏡」上。

郭明錤先前預測iPhone SE 4是iPhone 14延伸機種，但最新調查顯示可能僅為工程樣品機，供蘋果自研5G基頻晶片的技術與量產驗證。該晶片量產時程有很大一部分取決於此一工程樣品機的測試結果，所以最快2025年才能量產，測試不順還可能延至2026年或更晚。至於屆時會採用何種先進製程，要視量程時程而定。

於此同時，蘋果傳出正在開發超透鏡技術，將來會取代該公司裝置上的塑膠鏡頭。

蘋果超透鏡可能2024年量產，先用在iPad的Face ID，然後2025年或2026年用在iPhone的Face ID。如果開發順利，最終會用在蘋果AR眼鏡，最早2026或2027年投產。

超透鏡技術預計2028到2030年會更進入主流，取代低階相機或光學雷達（LiDAR）的塑膠鏡頭。

超透鏡技術顯然還在早期階段，但郭明錤認為能在2024年做好準備，成為Face ID的微型鏡頭。

郭明錤已經很多年沒再提蘋果AR眼鏡的發布時間表，先前曾說2025年亮相，那份報告也提到隱形隱鏡可能2030年開發出來，但這次沒提。

蘋果的VR頭戴裝置謠傳也許會在6月WWDC期間發布。這是蘋果AR眼鏡開發的第一步，郭明錤預期2026年前不會準備就緒。