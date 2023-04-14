巴菲特：會有更多銀行倒閉

波克夏董事長巴菲特認為未來可能會有更多銀行倒閉。（美聯社）

「投資 大師」巴菲特 認為，未來可能會有更多銀行倒閉，但美國民眾不必擔心他們的銀行存款，因為政府將確保存款戶不會損失一毛錢。

波克夏公司董事長巴菲特12日在東京接受CNBC節目專訪時表示：「銀行倒閉還沒有結束，但存戶還沒遭遇危機」，「銀行破產了。但存戶不會受到衝擊」。

美國的矽谷銀行（SVB）和Signature銀行上月驚傳倒閉，是美國史上第二大和第三大銀行倒閉案，這促使監管機構採取特殊救援行動，包括為倒閉銀行的所有存款提供支持，並且為陷入困境的銀行提供額外融資機制。

巴菲特表示，銀行定期會做的一些「蠢事」，會在這段期間曝光，包括資產和負債「錯配」以及有問題的會計，「有助於讓當前的獲利變得好看些，而這導致反覆的誘惑。」

他說，銀行人士將維持這樣的行為，使得某些股票的股東承受風險。不過一旦建立起系統來保護全國的存款，存戶就完全沒有必要擔心自己的血汗錢可能會化為烏有。

巴菲特談到，銀行倒閉曾經影響他個人，他父親在1930年代工作的銀行倒閉後失去了工作與儲蓄。不過自從大蕭條後，在監管和銀行擠兌對金融體系的影響方面出現正面變化，聯邦存保公司就是在當時成立的。

不太碰科技股的巴菲特，卻也沒錯過近來相當火熱的ChatGPT。他說自己完全不了解人工智慧（AI）領域，但在微軟創辦人比爾蓋茲的協助下，他也嘗試了ChatGPT，「當時我說把My Way這首歌用西班牙文寫出來。兩秒後它誕生了，還有押韻以及美妙的事。」

這位92歲的投資大師表示，他不確定先進的技術是否有益於人類，「以它展示的能力而言，我認為是項神奇的科技進展。我認為這是非凡的，但不知是否有益」。

巴菲特也盛讚，台積電 是一家「了不起的企業」，但他掌管的波克夏去年第3季斥資40多億美元大買台積電ADR後，才過一季就大砍持股86%。外界原本猜測，波克夏投資台積電ADR是他左右手的主意，但巴菲特如今證實，投資台積電的責任歸他，之所以決定大幅減碼，是因為擔心兩岸的地緣政治緊張局勢，而這種情況不在他們的控制範圍內。

「我重新評估了那一部分（指地緣政治風險）」。他強調，「我並沒有重新評估業務、管理層或諸如此類的因素。」「我們會把錢投到我會感覺更好的對象。」