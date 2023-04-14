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科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

財經簡訊

財經新聞組／整理

谷歌籲法院駁回司法部指控

根據法庭文件，谷歌主張司法部指控其違反反壟斷法以建立和維持其搜索主導地位，這種說法是有缺陷的，其訴訟應該被駁回。這項訴訟在川普政府將結束之際提出。司法部聲稱谷歌每年向蘋果、LG、摩托羅拉和三星等智慧手機製造商、Verizon等電信業者和Mozilla等瀏覽器業者支付數十億元。

亞馬遜CEO去年未獲配股

亞馬遜在證券備案文件中表示，該公司2022年並未向其CEO賈西(Andy Jassy)配發任何新股票，進而縮小該線上零售商的最高主管與普通員工的薪酬差距。同時，該公司以2022年股價計算，向最近晉升的電商和雲端業務CEO每人提供超過4000萬元的獎勵，賈西依此條款也獲得類似數額。

達美估本季業績超預期

達美航空第1季虧損比估計的要大，但預測第2季營收成長和獲利高於分析師預期，代表即使其他產業疲軟，但旅遊需求依然強勁。該公司預計本季銷售額將較去年同期成長15%至17%，調整後營業獲利率高達16%，調整後每股獲利在2至2.25元之間，高於Refinitiv分析師的預期。

基金經理指美國今年會衰退

根據國際信貸組合經理人協會(IACPM)的每季調查顯示，信貸投資組合經理人們預測，未來一年企業違約將上升，超過五分之四的受訪者認為美國可能在2023年陷入衰退。調查發現，81%的基金經理人認為未來12個月違約將加劇，84%的人預計今年某個時點美國經濟會發生衰退。

GM發表新款雪佛蘭越野皮卡

通用汽車發表雪佛蘭Silverado HD 2500 ZR2，這是通用汽車最昂貴皮卡車之一的全新越野車型。該公司還與知名越野零件供應商American Expedition Vehicles合作推出特別版「ZR2 Bison」。該公司拒絕透露新款ZR2皮卡的確切價格，但聲稱將「令人嚮往但負擔得起」。

首申失業金23.9萬高於預期

勞工部表示，截至4月8日當周初請失業金人數增加1.1萬人，經季節調整後為23.9萬人。高於經濟學家之前預計的23.2萬人。進一步代表勞動市場正在放鬆，因為更高的借貸成本抑制了經濟需求。有一周間落差的持續申請人數減少1.3萬人至181萬人。

司法部 谷歌 CEO

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