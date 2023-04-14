3月核心PPI跌0.1% 近3年首見

勞工部 表示，3月批發物價下跌，代表自Fed開始大幅升息 一年多後，通膨壓力正在緩解。

能源價格暴跌導致3月生產者物價指數 (PPI)較2月下降0.5%；2月PPI由前值下跌0.1%上修至持平。與去年同月相較，3月PPI上漲2.7%，為2021年1月以來最溫和的年增率，較2月的4.7%大幅下降。

PPI反映製造商、農民和批發商收取的價格。它也是消費者通膨上升幅度的領先指標。

汽油批發價格的大幅下降是PPI大幅下滑的主要原因。但即使剔除波動較大的食品和能源價格，所謂的核心PPI在3月也下降0.1%，是2020年4月下跌0.3%以來首次下降。

Fed和許多經濟學家將核心PPI視為衡量潛在通膨的更好指標。核心PPI較上年同月上漲3.4%，為2021年以來的最低年增率。

3月核心PPI下跌主受倉儲和運輸批發成本大跌的拖累。總體服務價格下降0.3%，是2020年11月以來首次下降。

家電價格下降1.4%，汽車價格下降0.3%。但批發食品價格上漲0.6%，其中雞蛋價格上漲34%。

自Fed開始提高基準利率以應對40年來最嚴重的通膨以來，批發物價已自2022年3月創紀錄的11.7%的同比增幅穩步下降。從去年3月開始，Fed已9次升息，預計5月2日至3日的下次會議上將再次升息1碼。

12日公布的消費者物價指數(CPI)也顯示出通膨緩解跡象；尤其是汽油和食品價格的下降讓美國人鬆了一口氣。但消費者物價仍繼續快速上漲，足以讓Fed不放棄進一步升息。

特別是核心CPI仍然居高不下。與去年同期相比，核心CPI上漲5.6%，遠高於Fed 2%的目標。3月核心CPI年增率上升，為6個月來首見。