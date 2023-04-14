我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

3月核心PPI跌0.1% 近3年首見

財經新聞組／綜合報導

勞工部表示，3月批發物價下跌，代表自Fed開始大幅升息一年多後，通膨壓力正在緩解。

能源價格暴跌導致3月生產者物價指數(PPI)較2月下降0.5%；2月PPI由前值下跌0.1%上修至持平。與去年同月相較，3月PPI上漲2.7%，為2021年1月以來最溫和的年增率，較2月的4.7%大幅下降。

PPI反映製造商、農民和批發商收取的價格。它也是消費者通膨上升幅度的領先指標。

汽油批發價格的大幅下降是PPI大幅下滑的主要原因。但即使剔除波動較大的食品和能源價格，所謂的核心PPI在3月也下降0.1%，是2020年4月下跌0.3%以來首次下降。

Fed和許多經濟學家將核心PPI視為衡量潛在通膨的更好指標。核心PPI較上年同月上漲3.4%，為2021年以來的最低年增率。

3月核心PPI下跌主受倉儲和運輸批發成本大跌的拖累。總體服務價格下降0.3%，是2020年11月以來首次下降。

家電價格下降1.4%，汽車價格下降0.3%。但批發食品價格上漲0.6%，其中雞蛋價格上漲34%。

自Fed開始提高基準利率以應對40年來最嚴重的通膨以來，批發物價已自2022年3月創紀錄的11.7%的同比增幅穩步下降。從去年3月開始，Fed已9次升息，預計5月2日至3日的下次會議上將再次升息1碼。

12日公布的消費者物價指數(CPI)也顯示出通膨緩解跡象；尤其是汽油和食品價格的下降讓美國人鬆了一口氣。但消費者物價仍繼續快速上漲，足以讓Fed不放棄進一步升息。

特別是核心CPI仍然居高不下。與去年同期相比，核心CPI上漲5.6%，遠高於Fed 2%的目標。3月核心CPI年增率上升，為6個月來首見。

升息 指數 勞工部

上一則

巴菲特：會有更多銀行倒閉

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

美國又一通膨續降溫證據 3月PPI月比下滑0.5%

美國又一通膨續降溫證據 3月PPI月比下滑0.5%
經濟衰退警告聲不斷 應解讀為美股「賣出」訊號嗎？

經濟衰退警告聲不斷 應解讀為美股「賣出」訊號嗎？
能源、食品還是很貴…民眾對通膨減弱無感

能源、食品還是很貴…民眾對通膨減弱無感
美3月通膨降至5% 2年來新低 核心物價仍升

美3月通膨降至5% 2年來新低 核心物價仍升

熱門新聞

小企業難過 破產數更甚疫前

2023-04-08 02:15
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

2023-04-07 18:18
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）

信貸緊縮已展開 經濟衰退恐加速

2023-04-08 02:15

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見