通膨連續降溫 史指兩月新高

交易員為另一份顯示美國通膨降溫的報告歡呼，美股收盤大漲。

史坦普500指數 上漲54.27點或1.33%至4146.22點，創2月以來的最高收盤價。那斯達克綜合指數上漲236.93點或1.99%至1萬2166.27點。道瓊 工業平均指數上漲383.19點或1.14%至3萬4029.69點。

3月生產者物價指數(PPI)環比下降0.5%，優於預期的持平。不包括食品和能源的核心PPI環比下降0.1%，遠優於接受《道瓊》調查的經濟學家預期的0.2%增幅。PPI是衡量企業支付價格的指標，通常是消費者通膨的領先指標。

PPI數據證實12日公布的3月消費者物價指數(CPI)報告中通膨放緩的趨勢，該報告環比上漲0.1%，同比上漲5%，為近兩年來最小漲幅。

在通膨和利率上升期間，科技股是今年受打擊最嚴重的股票之一，但12日表現優於大盤。通訊服務和資訊科技類股在史指漲幅居前。大型科技股群起上漲，亞馬遜上漲4.67%。谷歌母公司Alphabet和Meta分別上漲2.67%和2.97%；特斯拉 也上漲2.97%。

史指過去兩天連續下跌，12日走低是因為3月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄顯示，Fed預計最近的銀行業危機將導致今年稍後會出現溫和衰退。