新品太貴 飛機二手零件吃香

新零件價格太高，讓飛機二手和通用零件大行其道。（路透）

北美航空業者和飛機維修中心越來越依賴二手和通用零件來維持客機飛行，這是成本上升和供應鏈 短缺困擾航空業的一個徵兆。

這些由原廠製造商製造的新零件替代品，必須要經過認證並被認定是安全的才能使用。分析師 和高管表示，雖然它們只占估計每年維修市場350億元的一小部分，但銷售額正在上升。

航太 供應商正面臨無法滿足新訂單的困難，因為空中交通量激增，飛機零件供應鏈仍在從勞力短缺和停工減產的新冠疫情中復原。

更高的成本和可用新零件的短缺也拖延了飛機維修，這也是推高機票價格的原因之一。

分析師和高管表示，這種情形刺激了航空公司和維修中心對成本比新零件低約20%至40%的替代品的需求。奇異電氣等一些品牌零件製造商將從中受益，因為它們也出售二手零件。

部分飛機製造商也從中受益。公務機製造商龐巴迪公司利用拆解業務為其不斷成長的「售後市場」業務取得零件；該業務是為客機提供維護和維修服務，並在當前市場為老舊飛機取得很難找到或不再生產的零件。

與此同時，美國航空表示，它正協助開發非原廠零件的認證工作，以減輕「上升的成本和其他供應鏈限制」。

航太研究機構Naveo Consultancy估計，2019年各公司在航空維修和大修材料上花費350億元，其中50億元用於二手零件，7.25億元用於通用零件。

它雖拒絕透露接下來幾年的數據，但Naveo和其他機構分析師表示，對新零件替代品的需求正在上升。

自2021年以來，Honeywell集團二手零件業務Honeywell Aerospace Trading一直面臨需求增加。該公司美洲售後市場部門總裁派翠克(Heath Patrick)表示，隨著供應鏈的復甦，預計需求至少會持續到2024年上半年。

獲得美國聯邦航空管理局(FAA)認證的新型通用零件市場並不大，僅占材料支出的2%至3%，但其成長速度超過整體市場趨勢。