疫情以來最長訪談 巴菲特CNBC專訪重點1次看

巴菲特慶幸自己撿了便宜買進日本商社股票。(美聯社)

「股神」巴菲特 12日在東京接受CNBC訪談，暢談銀行危機、日本商社投資 、波克夏 公司（Berkshire Hathaway）的未來、甚至談到ChatGPT。往年他每年都會上CNBC節目，一談動輒三小時，這次是疫情過後最鉅細靡遺的訪問，摘錄重點如下：

為什麼要大買日本商社股？

巴菲特表示，「我對竟有機會投資這些公司感到匪夷所思」。這些公司「盈餘殖利率約為14%，但股利會增長。」

盈餘殖利率（Earnings Yield）是每股盈餘/ 股價，是巴菲特在內價值投資人常用的投資指標。比率愈高，投資人能從每股得到的價值就愈高。

「我當時只覺得他們是大公司。這些公司的業務我大致能理解，有點像波克夏，持有不同的權益。他們當時的股價，尤其比起當初的利率，在我看來實在離譜。」巴菲特表示，波克夏希望持有這些投資10至20年。

沒有他在，波克夏也OK

巴菲特向投資人擔保，波克夏少了他的領導也不會受到影響。

巴菲特表示，副董事長艾伯（Greg Abel）接班後，波克夏仍會遵循同樣的模式，讓旗下關係企業自主經營，同時關注併購的機會，並保有大量現金。

「我們的董事會將碰到的情況是，當我不在的那一天，葛利格（艾伯名）接手後，我不會給他一個信封，告訴他下一步該怎麼做。」

巴菲特表示，副董事長艾伯（Greg Abel）接班後，波克夏仍會遵循同樣的模式，讓旗下關係企業自主經營，同時關注併購的機會，並保有大量現金。(美聯社)

巴菲特說，波克夏「何其有幸」，有艾伯接掌CEO。但他表示，並沒有退休的計畫。巴菲特的老搭檔孟格2021年年度股東會溜了嘴說艾伯已被指定為接班人。艾伯已經接掌波克夏所有的非保險事務。

他預言還會有銀行倒閉

巴菲特認為，未來可能會有更多銀行倒閉，但美國民眾不必擔心他們的銀行存款，因為政府將確保存款戶不會損失一毛錢。

他說：「銀行倒閉還沒有結束，但儲戶還沒遭遇危機」，「銀行破產了。但儲戶不會受到衝擊」。

波克夏近年來出兌大部分的銀行投資，只留下美國銀行的持股。

他說，銀行經營層會為提高短期利潤而繼續做傻事，「我不喜歡人過於關注獲利數字，而忽略我認為是基本的銀行原則。」

投資不考慮總經因素

巴菲特談到經濟形勢，他認為通膨仍然是一大隱憂，波克夏旗下企業的財報將反映經濟成長放緩的態勢。

不過，巴菲特重申他長期以來的理念，即波克夏不會依據總經因素做出投資決策。

「在過去的58年中，我們沒有改變過我們的方向。我們希望以合理的價格買進我們喜歡和信任的人所管理的優良企業，我們會繼續這樣做。而且我們每周都會持續買進國庫券。」

投資台積電是他出自他的手筆

巴菲特表示，台積電是一家「了不起的企業」。但「我重新評估了那一部分（指地緣政治風險）」。他強調，「我並沒有重新評估業務、管理層或諸如此類的因素。」「我們會把錢投到我會感覺更好的對象。」

不碰科技的巴菲特也玩ChatGPT

巴菲特表示，經由微軟創辦人比爾·蓋茲介紹，他嘗試最近很熱門的聊天機器人ChatGPT。(美聯社)

巴菲特表示，多虧微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates），他嘗試了最近很熱門的聊天機器人ChatGPT。

他說，他要ChatGPT用西班牙文重寫 My Way這首歌，結果令他讚嘆，他說：「我認為很出色，但我不知道它是否有益。」

但他很確信比特幣和其他加密幣無益。他認為加密幣沒有太多價值，但他無法預測這種投機所帶動行情上漲的情況何時結束。他說：「我一生中見過做蠢事的大有人在。」