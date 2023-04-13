上周房貸利率 兩個月新低

上周利率下降，吸引買家湧入。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.4%下降到6.3%，為兩個月來最低水平；自備20%頭款的點數從0.59下降到0.55。與前周相比，上周購屋的房貸申請增加了 8%。然而，仍較一年前同一周低了 31%，當時利率明顯較低。

支持半導體 默克在美設廠

德國默克公司將投資 約3億歐元在美國賓州Hometown開發一家綜合特種氣體工廠，以支持其半導體業務的發展。默克表示，該工廠是世界上同級工廠中最大的。特種氣體是半導體製造過程中的關鍵成分。歐洲企業一直尋求將半導體生產設施設在美國，以享受520億元晶片 法案的補貼。

巴菲特：賭100萬儲戶無損

巴菲特表示，雖然矽谷銀行和Signature Bank最近倒閉，但人們不應該對銀行業或美國銀行存款的安全性感到恐慌。他表示，最近的銀行業問題與引發2008年全球金融危機的問題不同。他願押注100萬元賭沒有美國儲戶會因銀行倒閉而賠錢，賭輸的一方可以把將錢捐給慈善機構。

企業投資1億元 去除CO2

Autodesk、H&M Group、JPMorgan Chase和Workday宣布承諾向支付處理商Stripe旗下福利公司Frontier投資1億元，從大氣中去除二氧化碳，加入其他幾家主要科技公司的陣容，啟動新興二氧化碳去除行業。2022年4月，Stripe、Alphabet、麥肯錫、Meta和Shopify已宣布投入9.25億元。

輝達推出AI功能中階晶片

輝達(Nvidia Corp)表示正在為遊戲玩家包裝一款具有更多人工智慧(AI)功能的中階晶片，以改善圖形效果；凸顯出即使該部門收入放緩，但遊戲對公司仍具重要性。輝達將於13日開始出貨新型RTX 4070晶片，售價599元，接近該公司圖形晶片(GPU)系列的中間價位，後者標價最高達1600元。

英特爾爭取代工ARM晶片

英特爾表示，其晶片代工製造部門將與英國晶片設計公司Arm Ltd合作，以確保使用Arm技術的手機晶片和其他產品可以在英特爾工廠生產。英特爾的轉虧為盈戰略部分取決於爭取外包其他晶片公司訂單，尤其是手機晶片公司。它曾表示，高通等公司正計畫將其晶片設計在英特爾工廠投產。