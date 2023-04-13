我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

財經簡訊

財經新聞組／整理

上周房貸利率 兩個月新低

上周利率下降，吸引買家湧入。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.4%下降到6.3%，為兩個月來最低水平；自備20%頭款的點數從0.59下降到0.55。與前周相比，上周購屋的房貸申請增加了 8%。然而，仍較一年前同一周低了 31%，當時利率明顯較低。

支持半導體 默克在美設廠

德國默克公司將投資約3億歐元在美國賓州Hometown開發一家綜合特種氣體工廠，以支持其半導體業務的發展。默克表示，該工廠是世界上同級工廠中最大的。特種氣體是半導體製造過程中的關鍵成分。歐洲企業一直尋求將半導體生產設施設在美國，以享受520億元晶片法案的補貼。

巴菲特：賭100萬儲戶無損

巴菲特表示，雖然矽谷銀行和Signature Bank最近倒閉，但人們不應該對銀行業或美國銀行存款的安全性感到恐慌。他表示，最近的銀行業問題與引發2008年全球金融危機的問題不同。他願押注100萬元賭沒有美國儲戶會因銀行倒閉而賠錢，賭輸的一方可以把將錢捐給慈善機構。

企業投資1億元 去除CO2

Autodesk、H&M Group、JPMorgan Chase和Workday宣布承諾向支付處理商Stripe旗下福利公司Frontier投資1億元，從大氣中去除二氧化碳，加入其他幾家主要科技公司的陣容，啟動新興二氧化碳去除行業。2022年4月，Stripe、Alphabet、麥肯錫、Meta和Shopify已宣布投入9.25億元。

輝達推出AI功能中階晶片

輝達(Nvidia Corp)表示正在為遊戲玩家包裝一款具有更多人工智慧(AI)功能的中階晶片，以改善圖形效果；凸顯出即使該部門收入放緩，但遊戲對公司仍具重要性。輝達將於13日開始出貨新型RTX 4070晶片，售價599元，接近該公司圖形晶片(GPU)系列的中間價位，後者標價最高達1600元。

英特爾爭取代工ARM晶片

英特爾表示，其晶片代工製造部門將與英國晶片設計公司Arm Ltd合作，以確保使用Arm技術的手機晶片和其他產品可以在英特爾工廠生產。英特爾的轉虧為盈戰略部分取決於爭取外包其他晶片公司訂單，尤其是手機晶片公司。它曾表示，高通等公司正計畫將其晶片設計在英特爾工廠投產。

晶片 利率 投資

上一則

瑞銀：未來5年零售業關5萬門市

下一則

上海Q1建築業產值 估實現正增長

延伸閱讀

巴菲特：台積電是了不起企業、投資是我的主意

巴菲特：台積電是了不起企業、投資是我的主意
巴菲特：銀行倒閉還沒結束 但儲戶不需要擔心存款

巴菲特：銀行倒閉還沒結束 但儲戶不需要擔心存款
聊ChatGPT 巴菲特：比爾蓋茲教我的 還寫了首西班牙文歌

聊ChatGPT 巴菲特：比爾蓋茲教我的 還寫了首西班牙文歌
巴菲特減持比亞迪 累計減碼近半股份

巴菲特減持比亞迪 累計減碼近半股份

熱門新聞

小企業難過 破產數更甚疫前

2023-04-08 02:15
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

2023-04-07 18:18
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）

信貸緊縮已展開 經濟衰退恐加速

2023-04-08 02:15

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間