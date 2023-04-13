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經濟情勢惡化 史指半年跌10%

財經新聞組／綜合報導

富國銀行股票策略主管哈維(Chris Harvey)表示，美股今年的反彈可能是短暫的，經濟形勢惡化可能會導致股指在未來幾個月下跌。

他預計，史坦普500指數將在未來3到6個月出現10%的回檔。這將使史指回落到3700點左右，接近去年11月的低點。但富國銀行維持其年終目標價4200點不變，較12日收盤價高出約2.5%。

哈維表示，「在我們看來，股市走跌將主受經濟狀況惡化的驅動。經濟狀況惡化的作用包括：激進的貨幣政策、銀行危機引發的潛在資本和流動性問題，而且消費者越來越依賴信貸來維持支出。」

他表示，富國銀行在矽谷銀行上月倒閉前預估的「經濟低迷」，已轉為在今年下半年走向全面衰退。他補充指出，殖利率曲線反轉和消費者對信貸的依賴程度上升，導致該公司對股市的看法逆轉。

美股2023年第1季基本上未受影響，即使投資人面臨日益加劇的衰退擔憂、獲利暴跌的警告，以及前所未有的銀行危機。

富國銀行的數據顯示，史指今年以來上漲約7%，主要受美國國債殖利率下降和外界認為Fed將調降利率的推動。

但近期的漲勢已開始失去動能，因投資人在等待不明朗的財報季，且對金融體系的擔憂揮之不去。

哈維表示，「我們之前假設Fed的緊縮周期在3月結束，但機率能是50-50，而短期的紓壓式反彈似乎已經反映在股市中。」「在平常情況下，股指會在3個月內持續上漲；然而，這種比較可能並不公平，因為緊縮周期可能還沒有結束，預計獲利率的壓縮將超過Fed的轉向。」

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