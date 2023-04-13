瑞銀：未來5年零售業關5萬門市

瑞銀認為，由於宏觀經濟狀況收緊和網路購物需求不斷成長，後疫情美國實體零售店的短暫復甦可能已經結束。

瑞銀估計，購物者雖在2021年大量重返實體商店，當年美國開設了大約1.1萬家新門市。但好景不長，過去一年零售商 關閉了2000多家門市；受到打擊的有Bed Bath & Beyond、Foot Locker和百思買這樣的大型連鎖店，也有小型的獨立零售店。

瑞銀分析師拉瑟(Michael Lasser)預測，到2027年底，美國零售商可能會關閉超過5萬家門市。

他在最新研究報告中寫道：「由於消費者支出放緩、信貸來源減少以及電商 滲透率上升，關閉商店的速度將加快。」

他補充指出，小型獨立零售商將首當其衝受到經濟放緩的影響。在過去10年中，有4萬多家員工低於20人的門市倒閉。相較之下，擁有超過500名員工的大型連鎖店同期增加了1.7萬家。

通膨一直是小企業的心頭大患，隨著營運成本增加和獲利率萎縮，這些企業一直在艱難地維持營運。根據美國商會的小企業指數，超過半數小企業表示通膨仍然是最大挑戰。

規模較小的零售商也面臨來自電商公司的更多競爭。雖然這種威脅並不新鮮，但正在加劇。拉瑟估計，到2027年，電商滲透率可能會從目前的20%上升到26%。電商滲透率是指過去一年在網上購物的消費者比率。

拉瑟寫道，雖然大型連鎖零售商有能力投資線上業務，消化更高的營運成本，但隨著大型電商業者蠶食市占率，規模較小的業者將很難跟上。他補充說，這意味著隨著網路滲透率的提高，中小企業關閉分店的速度也會加快。

他指出，如果美國經濟陷入長期衰退，這種現象將會加速。在過去的經濟衰退中，在銀行開始減少貸款 後的幾季，門市關閉數量往往達到頂峰。