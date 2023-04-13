尾氣排放限制 環保署設新規

環保署推動更嚴格的尾氣排放新規，加速電動車普及。（路透）

環保署12日公布最新的尾氣排放限制，要求2032年時在美銷售的所有新車中，超過三分之二為全電動車 。這是迄今為止最激進的氣候法規。

這些限制將超過拜登 總統之前的承諾，即到2030年電動車約占汽車 銷量的50%，並加速潔淨能源轉型。這些限制還將大大減少交通部門的氣候變化排放；交通部門是美國溫室氣體的最大來源。

Kelley Blue Book數據顯示，即使近年來電動車銷量有所上升，但電動車銷量僅占去年售出的1380萬輛新車的5.8%，高於前年的3.1%。美國是僅次於中國和歐洲的全球第三大電動車市場。

這些限制並不要求特定的電動車年銷量，而是為汽車和卡車設定污染標準，這將迫使汽車業銷售更多電動車以滿足要求。EPA預計，到2055年該標準將減少近100億噸碳排放，相當於美國2022年碳排放總量的兩倍多。

全電動車取代燃油車的急迫性，將有助於拜登政府實現其2030年前將美國溫室氣體排放量至少減少50%、到2050年實現淨零排放的承諾。

EPA表示，根據製造商為達到法令標準而選擇的作法，它預計到2032年時電動車可能占新輕型汽車銷量的67%和新中型汽車銷量的46%。

然而，這些限制將為汽車製造商帶來一系列挑戰。

汽車公司已經在工廠和電池技術上投資數十億元以支持電動車。但是，電動車技術的快速採用需要更廣泛和可靠的充電基礎設施，電動車電池也需要更多材料。

拜登政府提高電動車銷量的努力也可能面臨消費者的反對；最終還是需要消費者願意並有能力購買電動車。

本周一項民調發現，將近半數的美國人不太可能購買電動車作為下一輛車，理由是缺乏充電選項和高成本。只有35%的受訪者支持制訂更嚴格的汽車排放規則，以鼓勵汽車製造商提高電動車銷量。