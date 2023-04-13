巴菲特、川普…賓州大學成富豪搖籃

美國賓州大學堪稱是「富豪搖籃」。(取材自推特)

美國常春藤 聯盟八大名校的畢業生，堪稱獲得「高薪保障」，賓州 大學校友的薪資更在八所學校中高居第一，入學後十年的年薪中位數超過10萬美元，擊敗耶魯 與哈佛大學。

CNBC網站報導，據美國教育的最新數據，領取聯邦學生補助者就讀賓州大學十年後，年薪中位數達103,246美元，是常春藤八所名校中最高，擊敗第二名的普林斯頓大學（95,689美元）、第三名的達特茅斯學院（91,627美元）。

不只如此，賓州大學的華頓商學院可謂是「富豪搖籃」，校友包括「股神」巴菲特、美國前總統川普與特斯拉執行長馬斯克。

至於耶魯和哈佛校友在入學十年後，年薪中位數分別為88,655美元與84,918美元，排名第六與第七。

知名財經雜誌富比世（Forbes）2022年美國400大富豪排行榜中，有17人是賓大畢業生，哈佛和耶魯則各只有11人。

基本上，就讀常春藤聯盟大學幾乎就等於可望獲得體面的薪資。領取聯邦學生補助的常春藤校友，入學十年後的薪資中位數約90,500美元。

名校光環在金融業同樣吃得開。華爾街日報引述非營利研究機構Burning Glass Institute彙整數據顯示，常春藤名校畢業生似乎在這個產業的年薪也較優渥。

該報告研究同樣任職金融業、工作年資也相同，哪所大學的文憑對薪水最加分。結果顯示，金融業薪資前20高的私立大學畢業生，常春藤八大名校包辦了第二到第七名。哈佛名列第二，該校畢業生從事金融業的年薪中位數比一般畢業生高出39,879美元。

然而，不屬於常春藤名校的麻省理工學院（MIT）表現更優異，在榜單中奪冠。

以理工相關科系而聞名的MIT學歷，在金融業竟然也最吃香，畢業生的年薪中位數比一般畢業生高出48,051美元，勝過常春藤名校。