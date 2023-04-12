美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

長期看多美股 的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。

席格爾在「Behind the Market」的Podcast 中指出，最近一連串的經濟數據顯示令人憂心的疲弱徵兆，包括職缺減少、請領失業救濟金增加，以及製造業疲軟。

席格爾說，儘管3月就業 報告表現穩健，但其中有一個令人擔憂的現象：每周工作時間減少。

他解釋：「未受到足夠重視的是，工時少了1/10。每小時少1/10的相當於同樣工時中少了將近30萬人的工作量，如果每周工時少了1/10，就像就業人口少了30萬人一樣。」

席格爾提醒，上個月減少的工時抵銷一月的增量，這表明勞動市場越來越軟弱。

不過，席格爾真正憂心的是，最近經濟數據出現的疲態，還未納入上個月初矽谷銀行（SVB）倒閉引爆美國銀行業危機的影響。

他說：「請領失業救濟金的趨勢是上升的，這不是說經濟正在分崩離析，但肯定是虛弱的現象，最重要的是：所有這些數據其實都是在SVB倒閉之前就有的。」

他說：「要等4-6周，我們才會得到有關銀行危機影響的大量數據。這讓我擔心，也讓我接下來對可能的衰退保持警戒。我感覺衰退的機率已經上升了。」

不過，如果美國經濟真的出現衰退，席格爾不會因此退場，他深信美股下跌幅度，不會超過去年10月中創下的谷底。

「我一直認為經濟衰退是買進股票 的好時機。我不會在衰退來臨之前出售股票，但我知道許多其他人會這麼做，這可能會導致股市疲軟，但不會崩盤。我認為去年10月谷底是守得住的。」