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分析師：不管美國3月通膨多熱 美元都看貶

編譯簡國帆／綜合外電
外匯交易員認為，即便美國物價壓力上揚，也無法延續美元的升勢。（路透）
外匯交易員認為，即便美國物價壓力上揚，也無法延續美元的升勢。（路透）

美國12日將發布3月通膨數據，但這回外匯交易員心態可能比較放鬆，因為預期即便物價壓力上揚，也無法延續美元的升勢。

箇中原因，就是投資人相信即便是在最鷹派的情境下，聯準會（Fed）的升息循環正接近高峰。跡象之一，就是上周公布的美國3月就業報告優於預期，也推升美債殖利率，美元卻未強升。

瑞銀全球財富管理公司美洲投資長瑪契莉和新興市場美洲投資長澤萬科說：「我們預期美元將走弱，因為美國的成長、與相對於世界其他國家的利差將在未來幾月消退」，但預估美元近期將貶值，並非假設美元的全球準備貨幣地位就會下降。

瑪契莉與澤萬科建議投資人「分散配置美元現金或固定收益資產，減碼美股，或布局選擇權，或從事能在美元貶值後取得正報酬率的結構策略」，目前相對偏好澳幣、瑞郎、歐元、英鎊及日圓。

道明證券以麥考米克為首的分析師團隊指出，由於市場預期Fed下月還會升息一次，美元的下行趨勢近期可能停滯，但「我們持續預期美元未來幾個月會有更深的修正，因此會利用升值的機會賣出」，預測美元指數今年底將跌至97.30，遠低於12日盤中的102.131。

道明證券提出兩種情境，一是美國的經濟成長和其他國家同步下降，第二是美國的經濟表現和其他國家背離，而第二種情境較有可能在未來幾個月成真，因為中國將擔任美國成長前景惡化的「緩衝」，在3月的銀行業動盪後，「成長背離題材」可能增強。

隨著美國放慢升息步伐，美元指數已從去年9月的高點回落10.5%，歐元和英鎊過去一個月則走揚，因交易員預期歐英央行未來半年內都將升息，但Fed可能按兵不動，並在今年稍後降息。

投資 升息 指數

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