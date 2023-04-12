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對沖基金看空 規模12年新高

財經新聞組／綜合報導

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的統計，截至11日，以對沖基金為主的大型交易商在史坦普500指數電子迷你期貨中的淨空頭部位增至約32.1萬口，為2011年11月美國主權信用評級被調降以來最悲觀的數據。

此外，高盛集團經紀部門的數據顯示，在追逐科技股漲勢之後，對沖基金開始轉至賣方，正以15個月來最快的速度平倉其科技股的多頭部位。

當前保守為市場主流，美股繼續窄幅震盪。2023年第1季，史指始終在10%的範圍內波動，為2021年9月以來最小波動範圍，凸顯出市場的謹慎。

媒體分析，這種情形與去年10月類似，謹慎情緒可能會再次為市場反彈奠定基礎；也就是說：當市場幾乎都在為2023年美股將創下新低做好準備時，史指反而會反彈。如果經濟數據優於預期，將迫使賣空者回補部位。

投資人對美國經濟衰退臨近的擔憂不斷升溫，市場聚焦12日和13日公布的3月CPI和PPI ，以及12日的FOMC 3月會議紀錄，尋找5月利率政策的線索。

經濟學家現在普遍預計3月核心CPI將較上年同期上漲5.6%，較2月有所加快，但距離Fed的2%目標仍然遙遠。

且自2021年1月以來，主因服務價格增速而居高不下的核心CPI同比漲幅可能首度超過總體通膨；經濟學家預期後者增幅為5.1%，繼2月之後核心通膨繼續展現強大的粘性。

而緊接著便是財報季。摩根大通、富國銀行和花旗集團等大型銀行將於14日發布第1季財報，正式開啟財報季。

在大多數投資人眼中，第1季美國企業業績十分重要，因為這將成為判斷美國經濟是否放緩的重要依據，以及企業面對利率上升、銀行系統壓力和需求放緩等不利因素的影響下，如何積極應對。

投資 利率 美股

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