我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

穆迪：Fed應暫停升息 但今年不會降息

財經新聞組／綜合報導

穆迪首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)認為，有鑑於通膨放緩和勞動市場狀況緩解，Fed應該暫停升息。但也表示，除非經濟陷入衰退，否則降息是不可能的。

贊迪在接受採訪時表示：「如果我能作決定，我會暫停升息。我的確認為就業成長正在放緩。」

他指出，3月美國勞力供應的成長速度超過需求，是自疫情封鎖高峰以來首次出現，代表失業率將會上升，「然後再加上通膨放緩和銀行業的狀況，這是我認為升息應該暫停的原因。」

這位經濟學家還認為，過度緊縮的風險越來越大。他說：「目前的問題不是Fed升息不夠，不足以平息工資和物價壓力，而是過度緊縮和升息過度，破壞了經濟成長。」

贊迪認為，考慮到風險的平衡，以及所有的趨勢線似乎都指向就業、通膨和銀行系統的相對高不確定性，現在該是Fed暫停升息的時候了。

他說：「如果我錯了，經濟繼續走強，通膨持續下去，他們可以在今年底前再次開始升息。」

至於通貨膨脹，贊迪認為，總體通膨率可能會從2月的6%降至接近5%的水平，並表示核心通膨率將在未來一段時間內放緩。

他說：「我們可以相當有信心地說，隨著住房服務成本放緩，未來6到9個月房價將會放緩。住房部門在CPI中占比最大，超過三分之一，與租金直接相關。在過去的3、6、9個月裡，租金一直在下降。到年底，這將轉化為更低的住房服務成本。」

這位經濟學家說，他認為Fed不會降息，除非經濟陷入衰退，「我認為它們降息的門檻真的非常高。」

他認為，通膨將需要一段時間才能恢復到Fed滿意的水平，「這在今年年底之前不會發生；最快也要到明年這個時候才會出現。除非出現經濟衰退，否則如果它們真的開始降息，這會讓我非常驚訝。」

升息 降息 租金

上一則

偏重AWS 亞馬遜表現反不如Meta

下一則

迎接通膨數據 史指收盤持平

延伸閱讀

不論周三CPI強或弱 5月可能是Fed最後一次升息

不論周三CPI強或弱 5月可能是Fed最後一次升息
漲幅超過能源價格 「這支出」成各國遏制通膨新威脅

漲幅超過能源價格 「這支出」成各國遏制通膨新威脅
NBA／勇士射倒拓荒者搶下第6種子 不用落到附加賽

NBA／勇士射倒拓荒者搶下第6種子 不用落到附加賽
全美商辦何地抗衰退力最差？穆迪：紐約市很弱因「這種建物」很多

全美商辦何地抗衰退力最差？穆迪：紐約市很弱因「這種建物」很多

熱門新聞

小企業難過 破產數更甚疫前

2023-04-08 02:15
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

2023-04-07 18:18
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）

信貸緊縮已展開 經濟衰退恐加速

2023-04-08 02:15

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款