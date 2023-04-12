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金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

財經簡訊

財經新聞組／整理

大麻商Greenlight發放股利

大麻公司Greenlight宣布已向股東派發股利，聲稱此舉是眾多跨州營運商中第一家的首次行動。Greenlight聯合創始人兼CEO穆勒(John Mueller)表示：「我們以股利的形式派發了公司總投資資本的4%，作為特別股股利。」該公司沒有提供具體細節，但表示總股利金額達「七位數」。

莫德納疫苗產值上看150億

製藥商莫德納(Moderna Inc)表示，預計2027年其呼吸道疫苗的銷售額將在80億至150億元之間。該公司在年度疫苗會議之前表示，預計將在未來幾年推出6種主要疫苗。莫德納正在測試針對呼吸道合胞病毒(RSV)、流感疫苗和處於後期研究階段的下一代新冠病毒疫苗。

Chipotle發表永續餐廳設計

Chipotle Mexican Grill發表全新電氣化餐廳設計，以實現2030年將溫室氣體排放量減半的目標。該墨西哥捲餅連鎖店的100多家新店明年起將採用全電動設備和一些新設計。目前已在維吉尼亞州Gloucester和佛州Jacksonville開設這種特色分店。第三家餐廳將於夏天在科羅拉多州的Castle Rock開張。

削成本 CarMax獲利勝預期

CarMax Inc第4季獲利高於預期，成本削減措施讓這家二手車零售商減輕了需求放緩帶來的打擊。CarMax在12月實施一系列措施來削減成本，例如放慢為其庫存添購汽車、削減行銷和資本支出，以及暫停職位招聘。調整後獲利每股44分，高於Refinitiv估計的24分。

全為了鋰 GM投資EnergyX

通用汽車宣布投資鋰科技新創公司EnergyX，以進一步擴展到採礦業，這是這家汽車巨頭的最新交易，以確保用於製造電動車電池金屬的長期供應。EnergyX是開發直接鋰提取科技(DLE)的幾家公司之一，這項未經證實的技術可以幫助通用汽車從某些類型的鹽水中過濾出用於其Ultium電池組的金屬。

Dominion收購太陽能項目

再生能源開發商Dominion Energy Inc將收購Longroad Energy在維吉尼亞州的108兆瓦太陽能項目。Longroad這個名為Foxhound的太陽能項目已經開發了6年，將產生足夠的潔淨能源為1.7萬多戶家庭供電。交易財務細節沒有披露。

流感疫苗 汽車 維吉尼亞州

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IMF下修全球經濟成長

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