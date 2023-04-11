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巴菲特首度親吐 為這理由大減台積電ADR持股

有史以來首見 美銀行去年承做房貸虧錢 專家指出兩原因

編譯洪啟原／綜合外電
美國房市愈來愈高不可攀，根據美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布的最新數據，去年美國銀行承做的每一筆貸款都虧錢，為銀行業歷來首見。（歐新社）
美國房市愈來愈高不可攀，根據美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布的最新數據，去年美國銀行承做的每一筆貸款都虧錢，為銀行業歷來首見。（歐新社）

根據美國抵押貸款銀行家協會（MBA），美國房市愈來愈高不可攀，去年美國銀行業者承做的每一筆抵押貸款都虧錢，為有史以來首見情況。

BusinessInsider報導，MBA表示，獨立抵押貸款銀行和特許銀行的抵押貸款子銀行在2022年承做的每筆房貸平均損失301美元，比2021年的平均收益2,339美元銳減113%，也是MBA在2008年開始記錄獲利以來，銀行承做房貸業務首見虧損。

MBA產業分析副總裁沃許（Marina Walsh）在聲明中說，這大致與房市活動減少有關。她指出，房貸利率在接近20年的高檔盤旋，加上供給受限導致房價居高不下，使得潛在買家退場觀望。

根據MBA，去年各家銀行和其他承做抵押貸款的公司，平均放款金額為26億美元，約為2021年50億美元的一半。

此外，銀行承做房貸的成本升高，去年銀行和抵押貸款業者承做每一筆房貸的平均成本為1萬624美元，較2021年大增23%。

有些專家去年已示警，隨著需求持續下滑，美國房價可能面臨大幅修正；也有專家認為，房價將出現較溫和的修正。MBA一名董事曾預估，美國房價可能在今年下跌9%。不過，全美房地產經紀人協會（NAR）經濟學家研判，房價已觸底，房市可能出現反彈。

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