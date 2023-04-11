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史坦普500漲勢集中 9成來自「這7檔」科技股 分析師警告：不健康

編譯陳苓／綜合外電
史坦普500今年來漲勢集中在包括蘋果等七檔大型科技股。（路透）
史坦普500今年來漲勢集中在包括蘋果等七檔大型科技股。（路透）

美股大盤史坦普500指數今年迄今的漲勢，近九成由七檔大型科技股帶動。分析師警告本波漲勢過於集中，走勢不算健康。

富比世（Forbes）報導，根據FactSet的資料，截至上周四（6日）美股收盤為止，蘋果、亞馬遜、微軟、特斯拉、輝達（Nvidia）、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta，今年來市值合計增加2.1兆美元。2023年來史坦普500市值攀升2.4兆美元，驚人的是，等於這七家科技大廠占了其中的88%。

蘋果市值膨脹5,490億美元，增幅在這七檔科技股中居冠。這七家公司今年來均大漲逾20%，市值也分別揚升逾1,750億美元。

LPL Financial策略師巴區邦德近來在報告中寫道，史坦普500漲勢集中在少數個股，與雨露均霑的漲勢相比，是較不健康的走勢。他指出科技股的前瞻性指標持續黯淡，缺乏復甦的技術面基礎。

摩根士丹利分析師威爾森（Michael Wilson）上周也說，近幾周美國銀行體系浮現裂縫，科技大廠股價勁揚，表示眾人拿科技巨擘當防禦股，歷史數據不同意此種策略。威爾森建議更廣泛的市場明顯觸底之前，先別投資科技股。

史坦普500 蘋果 美股

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