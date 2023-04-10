我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程

80歲拚連任 拜登：至少再參加3、4次白宮復活節滾蛋

美銀行業危機緩解跡象：聯邦住房貸款銀行發債大減

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯邦住房貸款銀行3月最後一周發債規模銳減，顯示銀行業危機緩解。圖為3月13日矽谷銀行麻州一家分行外儲戶排隊提款的檔案照。（美聯社）
美國聯邦住房貸款銀行3月最後一周發債規模銳減，顯示銀行業危機緩解。圖為3月13日矽谷銀行麻州一家分行外儲戶排隊提款的檔案照。（美聯社）

知情人士透露，美國聯邦住房貸款銀行（FHLB）3月最後一周的發債規模為370億美元，遠低於兩周前的3,040億美元，自3月創下的空前高點大幅回落，初步顯示銀行業危機開始消退。

FHLB於大蕭條時期創立，旨在提高抵押貸款規模。該系統現在被稱為「倒數第二個最終貸款人」，僅次於聯準會貼現窗口，凸顯FHLB在銀行用來提振資產負債表時所發揮的作用。

儘管FHLB發債額仍處高點，但預付款和發債規模的下降表明，成員銀行對現金的需求或者已得到滿足，或者正在下降，許多儲戶不再從金融機構提取現金。這也支持摩根大通執行長戴蒙上周的說法，戴蒙曾表示「我們正在接近這場特殊危機的尾聲」。

期限從一天到一年的短期票據發行規模急劇下降。這位因討論非公開數據而要求匿名的知情人士聲稱，截至3月17日的一周，短期票據發行達到1,530億美元的峰值。接下來的一周降至322億美元，截至3月31日的一周再降至176億美元。

期限通常超過一年的債券發行規模也下降。在矽谷銀行被接管後的一周內，該系統發行了1,510億美元的債券，接下來的一周內是401億美元，截至3月31日的一周內僅198億美元。

貸款 債券 大蕭條

上一則

中國疫後經濟復甦 世銀小幅調高全球成長率預估值至2%

下一則

南韓央行連二月維持利率不變 外界估緊縮周期已告終

延伸閱讀

麥考爾稱中國可能影響明年選舉 不動武即控制台灣

麥考爾稱中國可能影響明年選舉 不動武即控制台灣
現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%
摩根大通CEO：銀行危機近尾聲 但可能還有銀行會倒

摩根大通CEO：銀行危機近尾聲 但可能還有銀行會倒
預見上次金融危機 前IMF經濟學家：銀行將陷更多動盪

預見上次金融危機 前IMF經濟學家：銀行將陷更多動盪

熱門新聞

小企業難過 破產數更甚疫前

2023-04-08 02:15
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

2023-04-07 18:18
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產，震驚油市。（路透）

防範衰退還是槓上美國？四QA看懂OPEC+為何這時減產

2023-04-03 19:13
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）

信貸緊縮已展開 經濟衰退恐加速

2023-04-08 02:15

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%
「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生