美銀行業危機緩解跡象：聯邦住房貸款銀行發債大減

美國聯邦住房貸款銀行3月最後一周發債規模銳減，顯示銀行業危機緩解。圖為3月13日矽谷銀行麻州一家分行外儲戶排隊提款的檔案照。（美聯社）

知情人士透露，美國聯邦住房貸款 銀行（FHLB）3月最後一周的發債規模為370億美元，遠低於兩周前的3,040億美元，自3月創下的空前高點大幅回落，初步顯示銀行業危機開始消退。

FHLB於大蕭條 時期創立，旨在提高抵押貸款規模。該系統現在被稱為「倒數第二個最終貸款人」，僅次於聯準會貼現窗口，凸顯FHLB在銀行用來提振資產負債表時所發揮的作用。

儘管FHLB發債額仍處高點，但預付款和發債規模的下降表明，成員銀行對現金的需求或者已得到滿足，或者正在下降，許多儲戶不再從金融機構提取現金。這也支持摩根大通執行長戴蒙上周的說法，戴蒙曾表示「我們正在接近這場特殊危機的尾聲」。

期限從一天到一年的短期票據發行規模急劇下降。這位因討論非公開數據而要求匿名的知情人士聲稱，截至3月17日的一周，短期票據發行達到1,530億美元的峰值。接下來的一周降至322億美元，截至3月31日的一周再降至176億美元。

期限通常超過一年的債券 發行規模也下降。在矽谷銀行被接管後的一周內，該系統發行了1,510億美元的債券，接下來的一周內是401億美元，截至3月31日的一周內僅198億美元。