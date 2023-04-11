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房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

財經簡訊

財經新聞組／整理

花旗：觀察特斯拉降價影響

花旗分析師麥可立(Itay Michaeli)表示，特斯拉最近的降價行動，將讓市場更加關注這家電動車製造商第1季的毛利率，因為這將成為近期市場情緒的決定因素。特斯拉將於17日公布第1季業績，市場目前普遍預計該公司營收234.6億元，每股獲利0.86元。

三星減產晶片 反成美光利多

晶片製造商三星電子7日宣布計畫減少其記憶晶片產量。美光科技大漲逾8%。三星電子表示正在大幅降低記憶晶片的產量，尤其是那些有供應保障的產品。分析師認為三星減產對美光來說是一個利多消息，因為減產將使供需平衡和潛在反彈更快回歸，並消除對非理性供應行為的擔憂。

Uber中東業務由阿聯酋入股

Uber擁有的中東地區乘車服務Careem宣布分拆，並得到了新金主及其母公司的大力支持。總部位於阿布達比、前身為Etisalat的科技控股公司e&與Uber Technologies簽署一項具有約束力的協議，以4億元的投資收購被分拆的Careem Technologies的50.03%多數股權。

世銀調升全球經濟成長預測

世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，該行已將2023年全球成長前景從1月預測的1.7%小幅上調至2%，但自2022年強勁成長後的放緩將加劇發展中國家的債務壓力。他表示，調升預測是由於中國從疫情封鎖中復甦的前景改善。中國今年的成長率目前定在5.1%，較1月的4.3%提升。

3月網購商品價格連跌7月

根據統計，3月網購商品價格同比下降1.7%，為連續第7個月下跌，也是4個月來最大跌幅。Adobe發布的數據顯示，在其數位價格指數(DPI)追蹤的18個類別中，超過半數的商品價格出現同比下跌。與上月相比，3月網購商品價格持平。這些數據支持了Fed的論點，通膨在今年有所緩解。

FDA將全面批准阿茲海默藥

根據提交的一份聯邦文件，食品和藥物管理局(FDA)計畫在6月召開一次外部專家會議，討論全面批准由衛采有限公司(Eisai Co Ltd)和百健公司(Biogen Inc)開發的阿茲海默氏症藥物。這個藥物Leqembi在1月獲得FDA加速批准，用於治療精神疾病早期階段的患者。但須經確認試驗才能獲得完全批准。

晶片 三星 特斯拉

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史指今年漲幅 九成靠20支股

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貨櫃運價大跌 中遠海運預估Q1淨利潤大減7成

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