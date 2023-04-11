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史指今年漲幅 九成靠20支股

財經新聞組／綜合報導

在今年來史坦普500指數的漲幅中，前20支股票就占了近90%，因為銀行業的不穩定降低了升息預期，從而增加了大型科技公司的吸引力。

在漲幅最大的股票中，晶片製造商輝達股價上漲83%，Facebook母公司Meta上漲76%，Salesforce上漲42%，凸顯出科技股的高度集中性。

2023年至今，這3支股票和史指中其他17支表現最好的股票市值增加了2.05兆元。在過去3個月裡，光是蘋果的估值就飆升近6000億元，漲幅達30%。

然而，根據私募股權公司Apollo Global Management的數據，史指其他成分股的市值同期僅增加3200億元。2023年至今史指累計上漲近7%。

瑞銀表示，若是剔除大型成長型股票的漲幅，史指2023年前3個月僅上漲1.4%。

摩根大通交易員亞瑟頓(Jack Atherton)表示：「由於市場目前的形勢，人們正在尋找更為安全和舒適的環境，而大型科技股正好提供了這些便利性。」他還比喻指出：「每當 Fed 剎車，就會有人衝破擋風玻璃」，而大型科技股似乎「扣上了一套八點式安全帶」。

雖然Fed仍計畫在2023年繼續升息，但部分投資人已經開始預期，矽谷銀行3月倒閉的影響將收緊貸款標準，並使經濟活動放緩到足以證明沒有必要進一步大幅升息的程度。

銀行業動盪已經降低了投資人對升息50個基點的預期，而對於Fed在5月初的下次會議上會升息25個基點至5-5.25%的目標區間，還是維持利率不變，市場看法仍存在分歧。1個月前，在矽谷銀行破產之前，投資人一度預計利率將在9月達到5.5%左右的高點。

升息預期降溫也讓科技股成為了主要受益者之一。野村分析師麥克伊利高特(Charlie McElligott)表示，許多在2022年遭受重創、但占主導地位的股票，如今「在劇烈的利率重估後，股價持續飆升」。（財經新聞組）

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