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關注通膨數據 史指微幅走升

財經新聞組／綜合報導

投資人關注本周的關鍵通膨數據，史坦普500指數小幅走高。

史指上漲4.09點或0.1%至4109.11點。道瓊工業平均指數上漲101.23點或0.3%至3萬3586.52點。那斯達克綜合指數微跌3.6點或0.03%收1萬2084.36點。

科技股表現不佳，蘋果下跌1.6%，谷歌母公司Alphabet下跌1.83%。特斯拉下跌0.3%，該公司表示將再次降低部分電動車價格。與此同時，在三星表示將減產以支撐價格後，晶片製造商股價上漲；美光科技上漲8.04%。

投資人將迎來忙碌的一周經濟數據，包括3月的最新消費者物價(CPI)和生產者物價指數(PPI)數據，分別將於12日和13日公布，這將有助於確定Fed是否或何時暫停或結束其升息活動。

投資人結束了長周末假期，並對紐約證券交易所休市時耶穌受難日發布的3月就業報告做出回應。繼上周勞動市場出現的其他疲軟跡象後，該報告顯示經濟具有彈性，通膨溫和。

勞工部報告，當月非農就業人數增加23.6萬，與《道瓊》估計的23.8萬基本一致。失業率降至3.5%，低於3.6%的預期。

投資人也在等待第一批公佈第1季財報的公司。三大銀行摩根大通、富國銀行和花旗集團，以及最大的醫療保健公司聯合健康集團定於14日發布財報。

投資 指數 就業

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