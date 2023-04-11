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首季PC出貨量急凍 蘋果大減40%

財經新聞組／綜合報導

蘋果公司的個人電腦(PC)出貨量在第1季下降了40.5%，對於仍在努力應對大量未售出庫存的PC製造商來說，這代表了今年開局艱難。

根據IDC的最新報告，由於疫情時期遠距工作推動的需求激增消失，所有PC製造商的出貨量第1季合計下降29%至5690萬台，低於2019年初的水平。在市場龍頭企業中，聯想集團和戴爾科技的減幅超過30%，而惠普公司下跌24.2%。沒有一家主要品牌能倖免於放緩，華碩電腦以30.3%的跌幅位居前五。

根據IDC數據，蘋果在2022年第1季至2023年第1季期間，全球PC市占率從7.2%下降至8.6%。IDC統計顯示，該公司2023年第1季的設備出貨量同比減少280萬台。

過去一年消費者支出放緩導致智慧手機出貨量出現兩位數下降，全球主要記憶晶片供應商的供應過剩情況不斷加劇。為可攜式設備以及電腦桌機和筆記型電腦提供記憶晶片的三星電子上周財報顯示，獲利創下2009年金融危機以來的最低水平，它宣布開始削減記憶晶片產量。

IDC研究經理烏布拉尼(Jitesh Ubrani)表示：「雖然通路庫存在過去幾個月已經耗盡，但仍遠高於正常水平的4到6周範圍。」「即使有大幅折扣，通路商和PC製造商也可以預期高庫存將持續到今年年中，並可能持續到第3季。」

IDC在報告中表示，唯一的亮點是，隨著許多工廠開始探索中國以外的生產選擇，降溫需求為製造商提供了時間和空間來做出改變。隨著華盛頓和北京之間醞釀的緊張局勢有可能擾亂其精心策劃的供應鏈，蘋果公司正在逐步實現其製造基地的多元化。

展望2024 年，IDC研究人員預計PC製造商可能會出現反彈，主要力量來自需要更換的老舊硬體和全球經濟逐步改善。

晶片 蘋果 北京

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