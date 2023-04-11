Fed夢魘：信貸衝擊恐出現

Fed最擔心的信貸衝擊恐怕已經開始。（路透）

在幾乎不受約束地升息 一年之後，Fed正面臨其第一道反撲力道，數百名銀行高管的命運取決於它下一步走向。

提高銀行相互借貸的基準利率，收緊貨幣政策使消費者和企業貸款 變得更加昂貴和難以獲得。從理論上講，這會降低對信貸融資 商品和服務的需求，並及時降低通膨。而眼前的擔憂是這種情況會擴散多廣和多快。

家庭和企業銀行帳戶仍然相對充裕，可以緩衝過快的經濟衰退。但自1月以來，整體銀行信貸一直停滯在17.5兆元左右，而年增率一直在快速下降。

Fed首選的通膨指標仍是2%目標的2倍多，目前政策制訂者似乎同意在5月2-3日的會議上再次升息。

但在上個月矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，出現比預期更嚴重的信貸緊縮的可能性仍然很高，引發人們對更大範圍金融恐慌的擔憂。

一年來的升息已讓規模較小的銀行面臨壓力，競相爭奪流入國債和支付更高利息的貨幣市場基金存款，並採取減少貸款、收緊信貸標準和提高貸款利息等應對措施。官員們正在觀察這種過熱跡象。

對銀行業的調查也顯示出放貸趨緩的跡象。2022年最後一季約有45%的銀行正在收緊商業和工業貸款標準。這個數字在過去3次調查中大幅上升，已經接近與衰退相關的水平。

其他銀行業調查數據也有所下降。州立銀行監事會的調查發現，自2019年調查開始以來，社區銀行業者的情緒最低。在所有330名受訪者中約有94%表示經濟衰退已經開始。

信貸收緊正在打擊本已放緩的經濟，關鍵產業顯示出壓力。

美國商銀最近的研究發現，小企業的獲利率已在收緊。由於它們依賴銀行貸款、信貸額度和信用卡，更嚴峻的融資條件可能會對這塊經濟領域造成特別嚴重的影響，而這是一個重要的就業來源。