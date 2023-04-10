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經濟數據壞消息不再是股市的好消息 全因Fed這項宣示

編譯林聰毅／綜合外電
在美國聯準會表示今年將停止升息後，投資人的看法發生劇烈改變，經濟數據的壞消息不再是股市的好消息。 （美聯社）
在美國聯準會表示今年將停止升息後，投資人的看法發生劇烈改變，經濟數據的壞消息不再是股市的好消息。 （美聯社）

投資人的看法發生了翻天覆地的變化：經濟數據的壞消息不再是股市的好消息。

CNN財經新聞報導，在過去的一年裡，華爾街一直希望每月出爐的數據，最好都顯示美國經濟正在冷卻，以使聯準會（Fed）能停止抑制通膨的激進升息步伐。

但聯準會在3月決策會議上表示，計劃在今年某個時點暫停升息。隨著升息即將結束，投資人已不再試圖猜測聯準會的下一步行動，轉而關注經濟的健康狀況。

這意味著，在以往，經濟數據疲軟預示著聯準會可能會停止升息，對股市而言是利多；但現在，經濟數據降溫就是顯示經濟正在走弱，令投資人擔心，逐漸減速的經濟可能會陷入衰退。

美股上周的走勢反映了這種心態的轉變。在連串經濟報告表明火熱的勞動市場終於降溫之後，市場步履蹣跚，整個華爾街都閃現警訊。因此，投資者紛紛拋售近來飆升的高成長大型股，轉進醫療保健和必要消費品等防禦類股。

上周那斯達克指數下挫1.1%、史坦普500指數滑落0.1%，僅道瓊工業指數小漲0.6%。對市場來說，這意味著華爾街現在處於「壞消息就是壞消息，好消息就是好消息」的模式，它將尋找經濟保持韌性的跡象。

唯一沒變的是，投資人仍希望看到正在降溫的通膨數據。儘管央行已表示今年將暫停升息，但迄今為止聯準會的行動僅是在某種程度上穩定了物價。聯準會偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數在2月年比上升了5%，遠高於其2%的通膨目標。

聯準會 投資 升息

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