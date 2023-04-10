美環保新規 助攻電動車

知情人士透露，美國環保署本周將宣布更嚴格的汽車 廢氣排放新標準，希望促使美國汽車製造商加速轉向電動車 。許多汽車製造商都已在推動電動車轉型，以目前發展來看，特斯拉 （Tesla）受惠程度似乎高於通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）及豐田汽車（Toyota）。

紐約時報與華爾街日報報導，美國環保署長芮根（Michael Regan）12日將在底特律宣布汽車廢氣排放新規，預料將規範2027~2032年的車款，並將包含迄今最嚴格的汽車汙染限制。

根據提案內容，美國到2030年時的電動車銷售將占所有新車的54%~60%，到2032年時提高到64%~67%。這個數字野心勃勃，因為美國去年電動車銷量只占5.8%，代表電動車銷量必須提高十倍，更比美國總統拜登的願景還有雄心，拜登先前的目標是到2030年時電動車銷量占比為50%。

知情人士說，新規不會強制要求電動車的特定銷量，也不會強制要求銷售占比，但將要求製造商確保每年銷售汽車總數不超過特定排放量上限，從而迫使車商確保到2032年有三分之二銷量是電動車。

這項新法規將對汽車製造商構成重大挑戰，因為許多業者都面臨供應鏈問題，也不確定消費者購買電動車的意願，還需要其他配套變革，例如建造充電站、大修電網滿足充電站電力需求，及確保礦物等電池材料供應無虞。

這項新規將經過公眾評論期，也肯定會遇到法律挑戰，還可能是2024年總統大選的熱門議題之一。

巴隆金融周刊（Barron's）分析，各大車廠都已在開發電動車，但特斯拉早已在賣純電動車，相較下，通用和福特都還在開發中，豐田的腳步更慢，正從油電混合車轉型到電動車，若電動車的市場滲透率加速提升，也將減輕特斯拉流失市占的壓力。