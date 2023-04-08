小企業難過 破產數更甚疫前

小規模企業正面臨著利率 上升、持續通膨和成長放緩帶來的嚴峻壓力。利率持續走升和衰退近在咫尺，讓小企業日子尤其難熬。全美各地小企業破產 數量激增，超過2020年以來的最高水平。

根據瑞銀實證所(UBS Evidence Lab)的報告，2月底私人破產申請數量的4周移動平均數比2020年6月高出73%。這意味著美國小企業正在出現倒閉潮，破產數量已經超過因疫情封控而導致經濟停擺的時期。

根據報告，在這波破產浪潮中受打擊最嚴重的產業包括房地產、醫療保健、化工和零售。

Fed為對抗通膨壓力而採取的貨幣緊縮政策，也是推動破產數量上升的主要原因之一。此外，美國企業也面臨普遍的銀行信貸收緊，進一步加劇了違約率的上升。在小企業之外，大型企業和個人借款人也感受到壓力。

根據美國破產協會(ABI)的數據，截至2023年2月，每月破產申請數超過3.1萬份，同比增加18%。通常是大企業申請的依第11章破產法執行破產的企業數量同期增加了83%，今年2月共有373宗申請案。

最近公佈的經濟數據顯示，Fed需要擔憂的最大問題或許已經不再是通膨，而是近在咫尺的經濟衰退。

繼2月職位空缺數近2年來首次低於1000萬，3月私營部門就業 人數遠低於預期後，上周首次申請失業救濟金數據也強化了就業成長放緩的訊號。首次申請失業救濟金人數高於預期、連續第9周超過20萬；前周申請人數大幅上修4.8萬至24.6萬。

最後，美國經濟最可能因Fed升息很快陷入衰退。媒體的最新經濟衰退可能性模型分析顯示，最早7月出現衰退的可能性已從之前預測的76%升至97%。

即使經濟已經走向衰退邊緣，尤其是作為美國就業主力的小企業狀況堪憂，拜登政府依然計畫在未來幾個月內將企業所得稅提高到28%。在信貸條件持續收緊的情況下，增稅也可能會讓小企業的狀況進一步惡化。